Za vikend policija opet u pojačanom nadzoru, posebne akcije u određenim mjestima

'U dane vikenda, od 21. do 24. lipnja, na području Policijske uprave zagrebačke provest će se preventivno represivna akcija pojačanog nadzora vozila i vozača usmjerena prioritetno na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“, a to su prekršaji vožnje pod utjecajem alkohola, prekoračenje dopuštene brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisna uporaba mobitela u vožnji i drugih prekršaja koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća', najavljeno je iz PU zagrebačke.

'Tijekom nadolazećeg vikenda provodit će se pojačani nadzor vozila i vozača na prometnicama na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske. U dane vikenda, od 21. do 24. lipnja, na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske održati će se preventivno represivna akcija pojačanog nadzora vozila i vozača usmjerena prioritetno na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“.'

Povodom moto susreta nadziru motocikliste i posjetitelje

'Kako bi se smanjilo stradavanje sudionika u prometu i broj prometnih nesreća te povećala razina sigurnosti prometa na cestama, od 14 sati, u petak, 21. lipnja do 7 sati, u ponedjeljak, 24. lipnja, provodit će se pojačani nadzor prometa na području Policijske uprave koprivničko-križevačke.



Tijekom pojačanog nadzora prometa vikendom posebna pozornost će se posvetiti nadzoru brzine kretanja, upravljanju vozilima pod utjecajem alkohola, droga i/ili lijekova, upravljanju vozilima prije stjecanja prava ili za vrijeme zabrane, te nadzoru korištenja sigurnosnog pojasa, što uključuje i pravilan prijevoz djece, nadzor pravilnog korištenja mobitela, nadzor mladih vozača i recidivista.



U sklopu pojačanog nadzora, od 14,00 sati, u petak, 21. lipnja do 16 sati, nedjelja, 23 lipnja, provodit će se pojačani nadzor kretanja mopeda, motocikala i bicikala na području Postaje prometne policije Koprivnica, dok će se dana 21./22. lipnja 2019. godine na području Policijske postaje Križevci provesti akcija nadzora alkoholiziranosti vozača i mladih vozača.



Od 21. do 23. lipnja, na području djelovanja Postaje prometne policije Koprivnica, održat će se 22. Roosters Moto meeting u koprivničkom Kampusu. Prema najavama organizatora na rečenom okupljanju očekuje se veći broj vozača motocikala i mopeda, ali i drugih kategorija vozača, posjetitelja s područja Koprivničko - križevačke županije, ali i s područja cijele Hrvatske te inozemstva. Povećana frekvencija prometovanja očekuje se u popodnevnim i noćnim satima dana 22./23. lipnja.

Tijekom trajanja moto skupa, policijski službenici će na ulazu/izlazu u moto kamp vršiti preventivno alkotestiranje vozača mopeda i motocikla, a s ciljem sprječavanja događanja prometnih nesreća u kojima sudjeluju ove kategorije vozača.

U noći s 22. na 23. lipnja 2019. godine od 17 do 1 sat (sa subote na nedjelju) mobilni tim Policijske uprave međimurske provest će akciju "Alkohol".'

Ciljaju recidiviste



'S ciljem osiguranja povoljnijeg stanja sigurnosti cestovnog prometa na području cijele Republike Hrvatske, pa tako i na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava požeško-slavonska, tijekom nastupajućeg vikenda pojačano će se provoditi nadzor sudionika u prometu. Posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Isto tako ciljano će se provoditi nadzor recidivista odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere'.

Alkohol

