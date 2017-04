Za mjesec dana kreće potraga za strateškim partnerom

Foto: Ž. L./PIXSELL

Dogovorom da joj Prvo plinarsko društvo (PPD) unatoč nepodmirenim obvezama nastavi isporučivati plin Petrokemija je dobila kratki "time out" da osigura novce za operativno poslovanje.

Iako se iz najave premijera Andreja Plenkovića nakon sastanka s čelnicima PPD-a i Petrokemije Đurom Popijačem u petak dalo zaključiti da bi se u taj posao Vlada aktivno uključila kao vlasnik, to neće biti slučaj, jer zbog ranijih potpora održanju poslovanja svog proizvođača mineralnih gnojiva proteklih godina osim kroz neizravno lobiranje država ne može više sudjelovati u pomaganju Petrokemiji. Te su potpore, pružene najprije kroz dokapitalizaciju i potom jamstvo za kredit HBOR-a, već pod povećalom Bruxellesa i novo "uplitanje" teško bi bilo opravdati Komisiji. No, Uprava Petrokemije već ovaj tjedan pregovarat će s komercijalnim bankama o kratkoročnom kreditu, kojim bi u Kutini "dobili daha" do dolaska strateškog partnera.

Kao tvrtki koja svoje proizvode i u Hrvatskoj i u inozemstvu prodaje uz avansno plaćanje bez jamstava, u Petrokemiji ne sumnjaju da će uspjeti zainteresirati kreditore, to više što je program restrukturiranja tvrtke prošli tjedan dobio odobrenje Nadzornog odbora i stigao na stol ministara gospodarstva, državne imovine Martine Dalić i Gorana Marića, te ravnatelja CERP-a Mirka Volarevića. Program, koji je izrađen u suradnji s KPMG-om, predviđa nekoliko modela restrukturiranja, a odabir će ovisiti o tomu hoće li se država povući iz vlasničke strukture, odnosno koliki udjel bi nakon ulaska strateškog partnera željela zadržati.

Zbog činjenice da je PPD najveći pojedinačni vjerovnik, s potraživanjem od 300-njak milijuna kuna, te da je ta tvrtka već konkurirala za preuzimanje Petrokemije, logično je što se obustavu isporuke plina promatra kao PPD-ov pritisak da usmjeri postupak prema pretvaranju potraživanja u vlasnički udjel. S druge strane čuje da ni Ina nije "hladna" oko mogućnosti povezivanja s Petrokemijom, za koju je na prošlom privatizacijskom natječaju i bila konkurent PPD-u.

Iako je slučaj Petrokemijinog duga i obustave isporuke plina eskalirao s vrhuncem krize u Agrokoru, zanimljivo je da sama Petrokemija nema značajna potraživanja prema Agrokoru, ali i činjenica da je PPD bio kupac gnojiva od Petrokemije, te da ima potraživanja prema Agrokoru, koja je dijelom pokrio kroz transakciju preuzimanja Agrokorove tvrtke za gospodarenje otpadom e-Kolektor. Iz krugova bliskih PPD-u čuje se da su dugo suportirali Petrokemiju, čekajući odluke Vlade o restrukturiranju, ali da već polako prelaze granicu njihova strpljenja. Neslužbeno se iz vladinih krugova procjenjuje da bi potraga za novim strateškim partnerom krenula već za mjesec dana.