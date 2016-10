Za dug do 20.000 kn više se neće ostajati bez krova nad glavom

Most traži da se najosjetljivije ovrhe izrijekom zabrane/Fotolia

U paketu svojih ovršnih rješenja upućenih Saboru klub zastupnika Most nezavisnih lista predlaže i reguliranje politički najškakljivijeg pitanje - što s dužnicima koji ostaju bez krova nad glavom. Predlaže riješeno po sistemu "vuk sit, i ovca cijela". Vjerovnike, naime, nije moguće eksproprirati, ukazivali su na to pravnici, pa će država, čini se, svojim novim mehanizmima djelovati u smjeru jačanja pravne sigurnosti uz jasniju socijalnu politiku. To znači da bi zbrinula najugroženije (stotinjak dužnika godišnje), ali i spriječila buduće zlouporabe.

Plaćeno podstanarstvo

Stav je to nekih uglednih pravnika uoči saborske rasprave koji smatraju da će se, primjerice, novim načinom uređenja statusa ovršenika u slučaju prodaje jedine nekretnine koja im služi za stanovanje inagurirati nova socijalna politika. To je praksa EU, pa će tako, kaže jedan sugovornik, i naša država u konačnici plaćati podstanarstvo ovršenicima koji moraju iseliti iz prodane nekretnine (18 mjeseci). Pravilo je da bi nužni smještaj dužnicima ubuduće osiguravali u državnim nekretninama. U tom smislu jačala bi uloga centara za socijalni rad, kojima bi, tvrde neki, uz nove ovlasti trebalo na upravljanje prenijeti i državne stanove za nužni smještaj ugroženih obitelji.

Pored toga, naši sugovornici ističu i važnost Mostovog prijedloga po kojem dužnici čija glavnica iznosi do 20.000 kuna više ne bi mogli ostati bez jedine nekretnine. Riječ je o slučajevima u kojima su zbog malog duga neki završili na ulici. Rizik od toga da na sličan način jedinu nekretninu vjerovnici zapljene, međutim, Mostov prijedlog smanjuje na nulu jer traži da se takva ovrha izrijekom zabrani. Isti bi to bio po novome slučaj kao i kod poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih zgrada poljodjelca, koje su po važećem rješenju izuzete od ovrhe u opsegu potrebnom za uzdržavanje članova njegove uže obitelji te drugih osoba. Stručnjaci s kojima smo razgovorali ipak predlažu i neke korekcije. Kako navode, trebalo bi razmisliti o navedenom ograničenju u iznosu od 20.000 kuna. S obzirom na velike razlike u vrijednosti nekretnina ovisno o samoj lokaciji, kažu, trebalo bi razmisliti da se to riješi kroz određeni postotak od vrijednosti nekretnine.

Limit duga

"Ja bih pripisao da se ne može dopustiti ovrha na nekretnini koja služi za stanovanje ako je tražbina niža 10 posto od predmeta ovrhe. Postoje razlozi zašto je bolje to vezati uz postotak, no činjenica je da nas pravnike nisu konzultirali", navodi jedan ugledni pravnik, dodajući da zato i postoje česte izmjene i dopune zakona. S druge strane, kad je riječ o navedenom limitu, neki s tržišta nekretnina primjećuju kako bi se iznos čak trebao povisiti, primjerice na proturijednost od pet tiusća eura. U slučaju krizom i siromaštvom najpogođenijih krajeva naše zemlje, kaže naš sugovornik, gdje tražene cijene za stambene objekte iznose svega nekoliko tisuća eura, to bi dužnicima donijelo trajniju sigurnost.