Vraća se izum iz 90-ih: Opet moguć dokup mirovine, ali samo za neke skupine

Foto: Nikola Ćutuk / Pixsell

Pet godina nakon što je Milanovićeva Vlada donijela Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine, koji je bio mrtvo slovo na papiru jer novoga dokupa mirovine nije bilo, Plenkovićeva Vlada odlučila je dokupu mirovine dati novi zamah.

Vlada se u novom mirovinskom paketu obvezala da će osnovati dvije nove državne tvrtke, jednu koja će se baviti isplatom mirovina iz drugog i trećeg mirovinskog stupa te će s njom ući u konkurenciju privatnom sektoru i drugu koja će se baviti dokupom mirovine ili, po novome, doživotne otpremnine, piše Večernji list.

Hrvatska je u svojoj tranzicijskoj povijesti imala dvije vrste dokupa, jedan je kao dokup staža bio na snazi od 1990. do 1995. godine, a drugi je dokup mirovine koji je teoretski legalan posao i danas. Dokup staža bio je financijski iznimno poguban za državu jer je preko njega 57 tisuća pedesetogodišnjaka poslano u mirovinu. Tvrtke su tada mogle radnicima kojima nedostaje pet godina do prvih uvjeta za mirovinu jeftino dokupiti tih pet godina staža i poslati ih u mirovinu.

"Svako rješenje koje će rasteretiti radnike nama je dobrodošlo, pa i dokup mirovine za radnike koji će ići u prijevremenu mirovinu", kaže Ana Pezelj Miličević iz SSSH. Sindikati su žestoko protiv povećanja penalizacije prijevremenih umirovljenika te predlažu da se pila okrene naopako i počne penalizacija poslodavaca.

Dokup mirovine ili doživotna otpremnina ne bi se mogla ugovarati ljudima kojima treba pet godina do prvih uvjeta za mirovinu kao što je to bilo do 1995. godine, nego samo ljudima koji imaju uvjete za prijevremenu mirovinu, 35 godina staža i 60 godina života (ili 62 kad se radni vijek digne na 67), piše Večernji list.