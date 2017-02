Vodeće hotelske kompanije ove sezone zapošljavaju preko 20.000 radnika: Plaće su veće nego prošle godine

Foto: Shutterstock

Vodeće hotelske kompanije u Hrvatskoj ove godine zbog povećane turističke potražnje i otvaranja novih objekata zapošljavaju više radnika nego lani, a u potragu za radnicima, većinom na domaćem tržištu rada, krenule su i ranije nego prije.

Zaključak je to Hininog istraživanja o zapošljavanju radne snage u turizmu ove godine na koje se od 20 odazvalo 13 hotelskih kompanija, a koje u svom sastavu uz hotele imaju i kampove, ugostiteljske objekte, marine i agroturizme.

Prema procjenama s kraja prošle godine, hrvatskom turističkom sektoru ove godine treba oko 20 tisuća novih radnika ili oko pet tisuća više nego lani, pri čemu se iz sektora čuje da je sve teže naći kvalitetne i kvalificirane radnike zbog neadekvatnog sustava strukovnog obrazovanja i odlaska radnika u inozemstvo te unatoč činjenici da je na burzi registrirano oko 40 tisuća nezaposlenih s turističko-ugostiteljskim zanimanjima.

Iako nijedna od tvrtki nije naglasila da ima problema u pronalasku radnika, ipak je većina istaknula da su se ove godine više i ranije potrudili, aktivirajući sve moguće načine traženja radnika, od HZZ-a, preko oglasa, društvenih mreža i korporativnih web stranica, do izravnih kontakata i susreta na terenu gdje predstavnici tvrtki zainteresiranima objašnjavaju što i gdje nude.

Neke tvrtke su, s obzirom na sezonsko otvaranje objekata, kazale da u 'ozbiljniju' potragu za radnicima kreću od veljače, odnosno u ožujku i travnju, što će po potrebi nastaviti i u kasnijim mjesecima. Manji broj njih kaže da su radnike za ovu sezonu već osigurale, pri čemu se takve dosta oslanjanju na svoje tzv. stalne sezonce i domicilno stanovništvo u destinacijama u kojima posluju.

Svim tvrtkama je manje-više zajedničko da za sezonski rad najviše traže konobare, kuhare, sobarice, spremačice, servire, vrtlare, pomoćne radnike u kuhinji, kao i recepcionare, animatore, redare na bazenima, voditelje sportskih aktivnosti te raznih odjela, dok radnike najviše, kao i prošlih godina, osim u destinacijama gdje posluju, traže u kontinentalnim dijelovima zemlje, posebice Slavoniji i Baranji, Sisačko-moslavačkoj županiji te Hrvatskom Zagorju.

Besplatan smještaj i hrana, plaće malo više

Gotovo nijedna tvrtka radnike ne traži izvan Hrvatske, jer su i kvote za uvoz radnike ograničene, a novost je posljednjih godina da sve više tvrtki gradi ili su već izgradile smještajne objekte za radnike s boljim uvjetima stanovanja nego su imali prije, što im ne umanjuje plaće.

U vezi plaća, rijetke su istaknule da plaćaju bolje od prosjeka, većina da su ih malo povećale, a neke da radnike plaćaju slično kao lani i u skladu s trendovima na domaćem (turističkom) tržištu rada, držeći se i uvjete iz kolektivnih ugovora, koji se za svaku godinu iznova pregovaraju sa sindikatom. Za to ove godine Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) najavljuje da će tražiti povećanje minimalne plaće, mada predsjednik STUH-a Eduard Andrić napominje da bi moglo biti teže ostvarivo zbog povećanja stope PDV-a za ugostiteljske usluge.

"Da nije bilo povećanja stope PDV-a, povećanje minimalne plaće bilo bi ostvarivije, i nisam siguran da će poslodavci na to pristati, iako sve teže nalaze kvalitetne radnike. No, potrebno je reći i da oni koji su kvalificirani i imaju specijalne vještine i znanja, poput majstora kuhara, koktela, barmena, sommeliera i sličnih mogu dobro zaraditi", kaže Andrić.

Pregled po tvrtkama

Valamar Riviera - Najveća hotelska kompanija u Hrvatskoj s obzirom na broj turističkih kreveta, ali i rezultate poslovanja, ove godine planira za stalno zaposliti oko 180 novih djelatnika te oko 1.200 novih 'sezonaca' zbog velikih investicija u Rapcu (za što traže 350 sezonaca) i drugim destinacijama, čime bi se ukupan broj zaposlenih u toj kompaniji povećao na oko 5.300.

Natječaje za zapošljavanje objavili su već krajem prošle godine, a provodit će ih aktivno i u prvim mjesecima ove godine.

"Valamar ima izuzetno visok povrat sezonaca, gotovo 65 posto ih se svake godine vraća, a za unapređenje autentičnosti usluge i podršku gospodarstvu lokalne zajednice, dosta zapošljavamo radnike iz destinacija gdje poslujemo, pa je tako primjerice, 2016. samo u Rapcu udio lokalnih zaposlenika u njihovom ukupnom broju bio 94 posto", ističu iz Valamara.

Dodaju da od 2012. prosječne plaće i primanja kontinuirano rastu svake godine, čak i brže od prosjeka na nacionalnoj razini, čemu je dokaz i 2016. kada su neto primanja iznosila 5.825 kuna ili 24 posto više od prosjeka industrije.

"Uz takve plaće, Valamar osigurava i besplatan smještaj te topli obrok za sve sezonske radnike, što ne utječe na konačni ishod primanja, a ove godine i dodatno podižemo kvalitetu smještaja izgradnjom Valamar Staff Residence centara, u Dubrovniku (koji će u potpunosti biti funkcionalan 2018.), na otoku Krku i u Rapcu, kao dio brige o kvaliteti života i uvjeta rada te zadovoljstva djelatnika", poručuju iz te kompanije.

Plava laguna - Kompanija koja u sklopu grupacija Lukšić Hrvatska operativno obuhvaća porečku Plavu lagunu i umaški Istraturist ove godine zapošljava oko 2.100 sezonskih i oko 900 stalnih radnika, što je na razini prošle godine, a zapošljavanje, kako kaže direktor sektora za ljudske resurse i opće poslove Goran Kukurin, ide postupno.

"Radnike zapošljavamo samo iz Hrvatske, uz domicilne sezonce najviše iz sjeverozapadne i sjeveroistočne Hrvatske. Prosječna plaća u Plavoj laguni 14 posto je veća u odnosu na prosjek grane i 10 posto veća od prosječne plaće u Hrvatskoj, s obzirom na podatke za prvih osam mjeseci prošle godine, a svim radnicima osiguravamo i besplatni smještaj te prehranu", ističe Kukurin.

Maistra - Rovinjska kompanija ove godine planira zaposliti 2.500 sezonskih radnika, što je oko 300 radnih mjesta više nego lani, i u skladu s većim obujmom posla u predsezoni te potrebama novootvorenog hotela Amarin u Rovinju. Najviše sezonaca zapošljavaju iz Istre, a svim radnicima kojima je potrebno organizira i plaća smještaj, svi imaju pravo na topli obrok i naknadu za prijevoz, što su dodaci na plaću.

"Službeni natječaj za ovu godinu objavit ćemo tijekom veljače, ali neovisno o tome, svi zainteresirani za rad i profesionalni razvoj mogu se bilo kada javiti putem kontakata na web stranicama Maistre", poručuju iz te kompanije.

Bluesun Hotels&Resorts - Zbog otvaranja dva nova hotela u Tučepima i Brelima ta Grupacija treba oko 200 novih zaposlenika. U 'špici' sezone ukupno će biti oko 1.600 stalnih i sezonskih, od kojih je najviše, kako kažu, stalnih sezonaca koji su radili i proteklih godina. Uz to, ove godine zapošljavaju i na destinacijama Brela, Tučepi, Bol i Starigrad Paklenica, a nakon određenog vremena sezoncima nude i ugovore za stalno.

"Svi koje zapošljavamo prolaze trening Bluesunove Akademija gdje već 10 godina provodimo edukaciju djelatnika prije, pred i za vrijeme sezone. Plaće su u planiranom rastu, a zaposlenici primaju i božićnicu, dok najbolje sezonske radnike nagrađujemo svake godine, kao i odjele s 10 tisuća kuna bruto", naglašavaju iz Bluesuna, dodajući da na svim destinacijama radnicima osiguravaju hranu i smještaj, zbog čega ove godine ulažu i 1,6 milijuna eura u gradnju novog hotela za oko 300 zaposlenika u Zadvarju kojeg će otvoriti u svibnju.

Slično planiraju i u Bolu na Braču, gdje će graditi novi smještajni kapacitet za djelatnike tamošnja tri Bluesun hotela, a razmatraju i nadogradnju smještajnoga kapaciteta u Starigradu Paklenici.

Lošinj Hotels&Villas - Grupacija pod krovom malološinjske Jadranke ove godine traži dodatnih 600-injak sezonskih radnika, slično kao i lani, uz napomenu da su im u ukupnom broju radnika oko 40 posto stalno zaposleni.

"S namjerom pronalaženja najboljeg kadra često provodimo ciljane kampanje zapošljavanja, u što ulažemo dosta truda i sredstava, jer je proteklih godina došlo do značajnih promjena na tržištu rada koje zahtijevaju proaktivnost. Potrebe za ovu godinu još nismo zadovoljili i nadamo se da ćemo uspjeti, s obzirom na problem velikog odljeva naših mladih u zemlje EU-a. Za sada je broj radnika iz drugih zemalja zanemariv, s obzirom na ograničavajuće kvote", ističu iz Jadranke.

Zaposlenicima nastoje osigurati zadovoljavajuća primanja i uvjete rada, a velik broj sezonaca koji im se vraćaju drže potvrdom da u tome uspijevaju. Smještaj i obroke osiguravaju svim zaposlenicima, što im ne umanjuje plaću, a osiguravaju i određena sredstva tijekom dvomjesečnog razdoblja interne edukacije.

Jadran Crikvenica - Jedna od još rijetkih hotelskih tvrtki u većinskom državnom vlasništvu novim investicijskim ciklusom u povećanje kvalitete i obnovu objekata treba i nešto više radnika nego lani. Sezonski će ih uposliti 317, što će, uz 143 radnika na neodređeno vrijeme, biti ukupno njih 460.

"Stalnih radnika imat ćemo kao i lani, ali koristimo poticajne mjere stalnog sezonca, jer većina naših radnika i jesu sezonci-povratnici koji više sezona rade u Jadranu. Ostale tražimo preko HZZ-a, sajmova poslova, oglasa na web stranicama, a sa jačim sezonskim zapošljavanjem krećemo sredinom ožujka kako se objekti počinju otvarati", ističe predsjednik Uprave Jadrana Dino Manestar.

Kaže i da plaće povećavaju sukladno kolektivnom ugovoru, te je prosječna plaća za 2016. iznosila 6.783 kune bruto, a neto 4.343 kuna.

"Za sto sezonskih radnika osiguravamo smještaj, a u slučaju potrebe možemo i za veći broj. Do ove godine smo im smještaj i hranu umanjivali od osnovne plaće, a od ove godine to im se neće oduzimati od plaće već će se voditi kao isplata plaće u naravi", najavljuje Manestar.

HUP-Zagreb - Najveća zagrebačka, ali i hotelska tvrtka u kontinentalnom dijelu zemlje, u čijem je portfelju i tvrtka Dubrovnik Rivijera, ove godine će ukupno imati više od tisuću zaposlenih, a s obzirom da posluju u dvije vodeće nacionalne destinacije, Zagrebu i Dubrovniku, struktura zaposlenih i odnos stalno i sezonski zaposlenih ovisi prije svega o sezonskom karakteru poslovanja koji je više izražen u Dubrovniku.

"Krajem 2014. i početkom 2015. u našim društvima zaposlili smo veći broj mladih ljudi koji su tek završili škole i fakultete, vjerujući u njihov pozitivan stav i mogućnost razvoja. Kontinuirano provodimo edukacije i treninge, kao i ulaganje u kadrove, jer ih smatramo najvažnijom 'komponentom' turističkog proizvoda", poručuje član Uprave HUP-Zagreb Kristian Šustar, napominjući da su trajno usmjereni na strateški razvoj kadrova.

Podsjeća da su krajem 2016. u stalni radni odnos primili 50 novih zaposlenika, isto toliko i na godinu dana, a korigirali su i iznose plaća te uveli dodatne motivacijske elemente. Sezoncima osiguravaju i smještaj, a ove godine ulažu i u nove kapacitete za njih te renoviraju postojeće kako bi osigurali višu razinu kvalitete tog smještaja.

"U našem društvu, Hoteli Dubrovačka Rivijera, koje upravlja novim hotelima Sheraton Dubrovnik Riviera i Hotel Mlini, ove godine ćemo zaposliti više od 150 sezonskih radnika, što je 15 posto više nego lani, prije svega zbog dovršetka invencijskog programa i stavljanja na tržište novih objekata u Srebrenom (vile, restorani i drugi)", naglašava Šustar koji kaže da probleme očekuje u pronalaženju kvalificiranih kuhara i konobara, što je kao problem svake godine sve izraženije.

Ilirija - Jedna do najjačih hotelskih kompanija u Zadarskoj županiji iz Biograda n/m ove godine u dvije marine, jednom kampu, pet hotela i jednom agroturizmu, uz 200 stalnih, planira sezonski zaposliti još više od 220 radnika, pri čemu ističu da su od prošle godine zadržali više od 30 zaposlenika, čime su omogućili sigurnost u poslovnom procesu i zadržavanje kvalitete i standarda usluge.

"Tržište rada u hrvatskom turizmu u posljednje dvije godine prolazi kroz proces uravnoteženja ponude i potražnje, što je prirodan proces, ali za koji nisu svi baš spremni. Radnici iz unutrašnjosti Hrvatske zamijenili su Jadran europskim zemljama poput Njemačke, Austrije, Irske, slijedom i hrvatskog članstva u EU, a kako ni hrvatsko tržište rada ni obrazovni sustav nije poticao upis u ugostiteljsko-turistička zanimanja već duži niz godina su deficitarna, što se sada i pojačava", ocjena je predsjednika Uprave Ilirije Gorana Ražnjevića.

Smatra stoga da je ključno pronaći održiv sustav između ponude i potražnje, da prava radnika ne ometa rast kapitala niti obrnuto, a da bi se to postiglo sezona u hrvatskom turizmu treba trajati puno više od 90 dana u godini, odnosno pojačati aktivnosti u pred i posezoni i učiniti da sezona traje minimalno osam do devet mjeseci, što bi povećalo potrebe za stalnom radnom snagom, ali i poboljšalo status sezonaca.

"Ilirija je specifična i jedna od rijetkih koja u ponudi ima sve segmente, hotele, nautiku, kamping, agroturizam i destinacijsku menadžment kompaniju Ilirija Travel te smo jedinstveni i u pristupu upravljanja ljudskim resursima na svim razinama, a gotovo svi naši zaposleni su iz Biograda na Moru te okolnih općina i gradova, a zaposlenih iz drugih zemalja nemamo, kao ni iz unutrašnjosti zemlje. Nadam se da za dobro hrvatskog turizma i nećemo imati potrebu za uvoz radne snage, za što treba promjena u politici obrazovanja u dijelu poticanja ugostiteljsko-turističkih zanimanja", poručuje Ražnjević.

Zaposlenike nastoje dodatno motivirati, a trošak bruto plaće iz 2016., koji je u odnosu na 2015. rastao, zadržat će i ove godine.

"U 2016. prosječna neto plaća u Iliriji bila je na razini prosječne neto plaće u gospodarstvu Hrvatske koja je iznad prosjeka plaće u turizmu. Najniža prosječna neto plaća na razini godine iznosila je 3.750 kuna, odnosno 4.687 kuna bruto za najjednostavnije poslove", navode iz te kompanije, dodajući da za radnike osiguravaju i edukacije kroz lani pokrenutu Akademiju poslovne izvrsnosti Ilirija Eduka.

Dogus Hrvatska - Tvrtka iza koje stoji istoimena turska grupacija u Hrvatskoj ima oko 220 stalnih zaposlenika, kojima tijekom ljetne sezone pridruže još oko 140 sezonskih, od kojih je većina zaposlena na ugovor o radu na određeno vrijeme, a manji broj studenata putem ugovora o djelu redovnog studenta. Ove godine planiraju zaposliti otprilike jednak broj sezonskih radnika kao i lani, i to najviše u hotelima D-Resort u Šibenik i Villi Dubrovnik.

"Naša strategija je osigurati radna mjesta za ljude iz lokalne zajednice te uvijek nastojimo pronaći sezonske radnike u gradovima i županijama gdje poslujemo, a veći dio radnika su već radili kod nas i s njima ostajemo u kontaktu. Ono što je nepopunjeno oglašavamo na web portalima za radna mjesta i na HZZ-u, a otprilike 80 posto sezonskih radnika zaposlimo početkom turističke sezone, u ožujku i travnju", kažu iz Dogusa.

Napominju da po pitanju radnika surađuju i s kolegama iz drugih hotela i restorana unutar Dogus grupe, pa će tako ove, ako i prošle godine u Villi Dubrovnik zaposliti četiri kuhara iz Italije iz luksuznog hotela Capri Palace, a oba hotela su dio brenda Mytha Hotel Anthology, koji obuhvaća najluksuznije hotele Dogusa.

Oko plaća kažu da "vode računa da su plaće u skladu s tržištem, ali još važnije je korektan odnos poslodavca i radnika, nagrađivanje izvrsnog učinka i pružanje mogućnosti za napredovanjem unutar svoje jedinice ili Grupe kako bi zadržali kvalitetne zaposlenike i bili poslodavac njihovog izbora i iduće godine. Veseli nas svjedočiti i razvoju sposobnih i kreativnih ljudi, podržati ih i nagraditi".

Karisma Hotels Adriatic (KHA) - Uz ukupno 101 stalno zaposlenog u idućem će razdoblju trebati još 235 radnika, od kojih će većina biti sezonski, za koje aktivno koriste i mjeru HZZ-a stalni sezonac, a koja većem broju sezonskih radnika omogućava kontinuitet prijave na mirovinsko osiguranje, uz osiguran povratak na svoje radno mjesto kroz najmanje tri sezone.

Najviše zaposlenih imaju na destinaciji Makarska Rivijera, točnije Živogošće i Igrane, gdje imaju hotele, te u kampu Dole, a radnike traže putem HZZ-a te oglašavanjem na portalima za zapošljavanje.

"Do sada smo osigurali 80 posto potrebne radne snage za ovu sezonu, najviše sezonaca imamo iz Dalmacije, a s obzirom da u Hrvatskoj nema dovoljno kuhara i konobara, vrlo je moguće da ćemo morati razmišljati i o zapošljavanju radne snage iz drugih zemalja EU-a i izvan EU-a", ističe predsjednik Uprave i izvršni direktor KHA Marinko Benić.

Poručuje i da su zbog iznimnih rezultata i angažiranosti plaće povećali za 10 posto te da prosječna bruto plaća iznosi 10.196 kuna. Svim radnicima kojima je potrebno osiguravaju smještaj, kao i prehrana, što se ne oduzima od plaće nego se to tretira kao plaća u naravi na koju plaćaju sve poreze i doprinose.

Sunčani Hvar - S obzirom na investicije i uspješnost zadnjih sezona, rastu i potrebe za sezonskim i stalnim zaposlenicima, pa će ove godine zaposliti više od 600 sezonaca, uz 200 stalnih zaposlenika.

"Dio stalnih sezonaca dobio je ponude i za cjelogodišnje zaposlenje, no na žalost čini nam se kako se zanimanja tipa kuhar ili konobar relativiziraju uz stav da svatko tko je nezaposlen to može sezonski raditi, što baš i nije tako. Svake godine dosta dižemo standarde, razvijamo i unapređujemo uslugu sukladno vodećim svjetskim trendovima i očekivanjima naših gostiju visoke platežne moći, pa stoga trebamo i radnike s vrhunskim znanjem i poznavanjem različitih grana gastronomije i stranih jezika", naglašavaju iz te tvrtke.

Najviše radnika tražit će do Uskrsa, a kako im je gotovo 70 posto sezonaca stalnih, vjeruju da će ostale potrebe zadovoljiti što prije, unatoč odljevu mlade, kvalificirane radne snage u inozemstvo, što dodatno problematizira paradoks visoke stope nezaposlenosti uz istovremeni nedostatak kvalitetnih ljudskih potencijala.

"Zadnjih godina početkom svibnja povećavamo minimalnu osnovnu plaću, pa će tako primjerice, plaća za radno mjesto kuhara i konobara za iduću sezonu biti od 6.000 do 7.000 kuna plus dodatna provizija na promet. Koktel majstor može zaraditi do 8.000 kuna, dok se plaće za sobarice i pomoćno kuhinjsko osoblje kreću oko 5.000 kuna. Nemojmo zaboraviti i da je gotovo 80 posto naših gostiju iz zapadnih zemalja visoke platežne moći, te da uz plaću zaposlenici, s obzirom na svoje sposobnosti, mogu zaraditi i visoke napojnice", kažu iz Sunčanog Hvara, uz napomenu da za dobre rezultate isplaćuju i dodatne novčane nagrade.

I oni svim sezonskim zaposlenicima osiguravaju smještaj i tri topla obroka dnevno, koja naplaćuju 500 kuna mjesečno, što se, kako kažu, većim djelom zaposleniku vrati kroz mjesečne sezonske nagrade. S druge strane, plaćaju i usavršavanje na vodećim europskim kulinarskim institutima, škole stranih jezika, izlete po otoku i otkrivanje autohtone hvarske gastronomije i drugo.

"Troškovi smještaja i prehrane sezonskih radnika, prema našim poreznim propisima, imaju status dohotka u naravi, te ako ih poslodavac radniku daje bez naknade obvezan je platiti pune poreze i doprinose kao da se radi o plaći radnika, što značajno povećava troškove rada sezonskih zaposlenika. Zbog toga poslodavci često dio ili cjelokupne troškove smještaja i prehrane naplaćuju od radnika. Također, zakon ne priznaje svim sezonskim radnicima pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji, već samo onim radnicima koji su u bračnom statusu ili imaju djecu, što penalizira mlade zaposlenike koji su također odvojeni od obitelji. Nekada je zakon omogućavao svim sezonskim zaposlenicima, neovisno o njihovom bračnom statusu, a koji rade i borave u mjestu sjedišta poslodavca, a koje mjesto je različito od mjesta radnikovog prebivališta ili uobičajenog boravišta da imaju pravo na naknadu za odvojeni život. U tom smislu, isplaćena naknada za odvojeni život od obitelji služila je za pokriće troškova stanovanja, lokalnog prijevoza, prehrane i drugih troškova života radnicima dok rade kod poslodavca", objašnjavaju iz te tvrtke koja smatra da to treba što prije riješiti.

Medora hoteli i ljetovališta - U Podgori na Makarskoj rivijeri gdje posluju sa 57 stalno zaposlenih ove godine namjeravaju zaposliti i oko 180 sezonskih radnika u dva hotela i kampu, od čega ih je 60 posto, kako kažu, zadovoljnih sezonaca koji žele nastaviti raditi kod njih.

"Ove godine tražimo oko 80 novih sezonaca kroz objavljene natječaje, u suradnji sa HZZ-om i portalima za zapošljavanjem. Sezonsko zapošljavanje je proces koji traje od prosinca do početka sezone, kada prikupljamo prijave kandidata s kojima razgovaramo i zapošljavamo one koji najviše odgovaraju onome što tražimo", kažu iz Medore, dodajući da nemaju potrebu za zapošljavanjem radnika izvan Hrvatske.

Za osnovicu plaće kažu da se povećala prošle godine kada se mijenjao kolektivni ugovor, dok za ovu godinu ne planiraju povećanje te osnovice, uz napomenu da, iako prosječna plaća ovisi o radnom mjestu i koeficijentu, nude konkurentnu plaću, a svima izvan Podgore i besplatan te udoban smještaj u neposrednoj blizini hotela i tople obroke, što ide na trošak poslodavca i ne umanjuje plaće.