Vlada će prepoloviti broj procedura za dobivanje građevinske dozvole, a bit će i jeftinija

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar izjavio je da će zakonskim izmjenama izdavanje građevinskih dozvola biti puno jeftinije i brže, a broj procedura smanjen s trenutnih 22 na 10 do 12.

Na pitanje novinara uoči sjednice Vlade što će ubrzavanje izdavanja građevinskih dozvola konkretno značiti za građane, Štromar je kazao da to znači da će projektant raditi veliki dio posla za njih, da će se ubrzati svi procesi i dozvole koje treba dobiti u tom procesu te da će biti potrebno manje vremena.

Konkretno, naveo je Štromar, s trenutna 22 procesa potrebna za dobivanje dozvole njihov broj smanjit će se na 10 do 12 procesa.

Na pitanje novinara koliko je to manje u danima, Štromar je odgovorio da je po danima Hrvatska u izdavanju građevinskih dozvola ispod prosjeka EU, ali kako nas neke druge mjere "koče prije toga".

"Procesi su predugi, javnopravna tijela predugo daju neke svoje dozvole. Izmjenom Zakona o gradnji to želimo promijeniti i napraviti elektronsku eKonferenciju, na kojoj će projektanti puno brže dobivati sve suglasnosti", pojasnio je Štromar.

Štromar kaže da bi izmjene trebale stupiti na snagu već krajem ožujka, a upitan u kojem vremenskom razdoblju bi se dozvole trebale dobiti, Štromar je kazao da to ovisi o samom projektu, no kako će to puno biti brže nego sada te puno jeftinije.

"Trošak dozvole će se smanjiti, parafiskalni nameti će se smanjiti i to nam je bitno. Biti će jeftinije i brže", poručio je Štromar.

Na pitanje novinara čita li kao ministar sve ugovore koje potpisuje, s obzirom da zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kaže da ne, Štromar je odgovorio da sve što potpisuje to i pročita.

Izmjenama zakona o gradnji i prostornom uređenju do bržeg i lakšeg izdavanja dozvola

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uputilo je u javno savjetovanje prijedloge izmjena zakona o gradnji te prostornom uređenju, kojima se planira skraćivanje procedura i vremena potrebnoga za ishođenje građevinskih, uporabnih i lokacijskih dozvola, što bi trebalo poboljšati položaj Hrvatske na ljestvici Doing Business.

Kako se navodi u konačnim prijedlozima izmjena i dopuna dva zakona, nacionalni programi reformi za 2018. i 2019. godinu sadrže mjeru za unaprjeđenje pružanja elektroničkih usluga i pristupa informacijama za građene i poslove subjekte, te onu eDozvole, koja predviđa dogradnju informacijskog sustava prostornog uređenja za eKonferenciju.

Provedbom prve kani se olakšati pristup uslugama koje pruža javna uprava uspostavom jedinstvenih upravnih mjesta kao fizičkih i digitalnih portala, jer će korisnicima na jednom mjestu biti dostupne informacije i usluge tijela javne uprave, a drugom se namjerava smanjiti administrativno opterećenje ulagača u nekretninski sektor, rasteretiti sudionike u graditeljskim poduhvatima i javnu upravu od neučinkovitih procedura, te povećati transparentnost postupaka u području prostornog uređenja i gradnje.

Donošenjem predloženih zakona će se pojednostaviti, ubrzati i olakšati postupak ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola te samo građenje, a u slučaju Zakona o prostornom uređenju ishođenje lokacijskih dozvola, što će, ocjenili su u Ministarstvu, utjecati na povećanje isplativosti investiranja u građenje građevina različite namjene i time na povećanje broja investicija i zaposlenih u građevinarstvu, te dovesti do jačanja konkurentnosti i rezultirati pozitivnim učinkom na položaj Hrvatske na Doing Business ljestvici Svjetske banke.

Prijedlogom zakona definira se i da će javnopravno tijelo koje izdaje dozvole moći zatražiti suglasnost od drugih takvih tijela, a rok za njihovo očitovanje bit će ograničen na 15 dana.

Donošenje ovih zakona predlaže se po hitnom postupku, do 15. ožujka 2019. godine, kako se navodi, iz osobito opravdanih razloga, odnosno provedbe ciljeva utvrđenih nacionalnim programima reformi za 2018. i 2019. godinu.