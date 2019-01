Već se traže novi radnici, plaće će biti i do 20 posto veće

Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Poslodavci, predstavnici hotelijerskih kuća s mora, sve ranije pohode kontinentalni dio, posebice istok Hrvatske, u potrazi za sezoncima i već godinama preko kontinentalnih područnih ureda. Tako je vinkovački Područni ured HZZ-a organizirao već osam posjeta poslodavaca koji traže sezonske radnike za turističku sezonu 2019. Kako bi što bolje odgovorili zahtjevima poslodavaca i kvalitetnije uskladili ponudu i potražnju radnih mjesta, HZZ od studenoga do veljače provodi anketiranje među nezaposlenima o njihovim namjerama i spremnosti za rad na morskim destinacijama. Dan poslova u turizmu za slavonske županije održava se 18. siječnja u Osijeku pa vinkovački podružni ured tog dana organizira prijevoz zainteresiranima, piše Glas Slavonije.



No već sada se neslužbeno zna kako su poslodavci spremni za zanimanja kuhara, konobara i slastičara ponuditi veće plaće i za 10 do 20 posto, a uz to sezoncima gotovo svi nude besplatan smještaj i hranu. U prošloj godini od siječnja do rujna, u Hrvatskoj su najviše bili traženi kuhari, pomoćni kuhari, konobari i pomoćni kuhari, spremačice, recepcioneri, trgovci, čistači i druga zanimanja u području usluga smještaja i pripreme i služenja hrane te trgovine na veliko i malo. U tom je razdoblju bila potreba za 23.652 sezonskih radnika u Hrvatskoj, a zaposleno ih je nešto manje, 22.144, što ukazuje da nedostatak sezonskih radnika nije značajan i zabrinjavajući.