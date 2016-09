Umjesto 36 postojećih igrača opstat će vjerojatno njih četiri ili pet

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

"Mi imamo liberalizirano tržište već osam godina, no činjenica je da je liberalizacija, prvenstveno u sektoru kućanstva, na tržištu električnom energiju zaživjela 2012., a na tržištu plina tijekom ove godine. Mehanizmi koji su stvoreni su dobri i funkcioniraju te su potrošači zaštićeni", kazao je Nikola Vištica iz nacionalne regulatorne energetske agencije HERA-e. Dodaje da se to najbolje vidjelo kada je prije nekog vremena posrnuo distributer plinom u Bjelovaru, a da potrošači nisu imali nikakvih problema s dobavom plina.

Liberalizacija tržišta plina, i ukidanje prakse da HEP prodaje Inin plin distributerima po administrativno utvrđenoj cijeni, dovest će do redukcije tržišta i situacije da će umjesto 36 postojećih igrača opstati vjerojatno njih 4-5. Njemački RWE, koji je bio pionir liberalizacije tržišta električne energije, sada je pionir u ulasku na tržište opskrbe plinom kućanstava. "Mi smo globalni igrač, kako na tržištu električnom energijom, tako i u segmentu plina. RWE godišnje kupi i distribuira 100 puta više plina nego što je ukupna potrošnja Hrvatske. S obzirom na svoju poziciju, imamo mogućnost ispregovarati povoljnije uvjete s dobavljačima plina, a onda te pogodnosti ponuditi i našim kupcima kroz nižu cijenu struje, odnosno plina", kazao je Miliša. Dodao je da očekuje puno od potpune liberalizacije tržišta nakon 1. travnja 2017., no isto tako da procjenjuje da neće svi distributeri preživjeti liberalizaciju u situaciji kada im cijena energenta na tržištu neće više biti administrativno uređivana. Od liberalizacije tržišta plina puno očekuju i u vukovarskom PPD-u gdje su za sada orijentirani na tržište plina za poduzeća, no ističu da imaju interesa i kapaciteta za isporuku plina kućanstvima. "Mi smo bili jedan od prvih igrača na tržištu plina i uz Inu smo lider u prometu plina. Već smo sada diverzificirali poslovanje kroz podjelu naše grupe na četiri tvrtke i osluškujemo potrebe tržišta te ćemo se biti spremni uključiti na tržište plina za kućanstva", kazala je Antonija Glavaš iz PPD-a. Ina je jedini hrvatski proizvođač plina, a iz domaćih izvora dobavlja oko 60 posto hrvatskih potreba. "Vjerujemo da ćemo i nakon liberalizacije plinskog tržišta ostati vodeći igrač na domaćem tržištu. Zalažemo se za potpunu liberalizaciju cijena, a ne da se ona određuju administrativno", kazao je Damir Škugor iz Ine. Pojasnio je da se trenutna maloprodajna cijena plina na hrvatskom tržištu kreće na razini od 38 eura za megavat. Istodobno, Ina HEP-u prodaje plin po cijeni od 17 eura, a što znači da na končanu cijenu plina za potrošače više utječu naknade i porezi nego sama cijena sirovog plina.

Iako je, odlukom Vlade, glavni veleprodajni distributer plina hrvatskim opskrbljivačima, HEP ima ambicije i sam uzeti dio maloprodajnog plinskog tržišta- Damir Pećušak iz HEP Plina pojašnjava da su trenutno nazočni na maloprodajnom tržištu plina za poduzeća na području čitave Hrvatske, a za kućanstva samo na području tri slavonske županije. U narednom razdoblju planiraju i taj segment poslovanja proširiti na čitavu zemlju. Iako su svjesni da neće biti jedan od lidera na domaćem tržištu, vjeru u opstanak na tržištu i status ozbiljnog igrača imaju u čakovečkom Međimurje plinu. Nenad Hranilović iz te tvrtke ističe da je potpuna liberalizacija tržišta došla malo prerano, jer oni kao i većina drugih distributera imaju obvezujuće ugovore s HEP-om do 1. travnja naredne godine, no da su svejedno spremni.