Ugostitelji razočarani poreznim udarom: Ne možemo vjerovati da se to događa!

Photo: Filip Brala/PIXSELL

Prijedlog povećanja stope PDV-a sa 13 na 25 posto na ugostiteljske usluge neugodno je iznenadio ugostitelje, jer im izravno ugrožava opstanak i poslovanje te očekuju od ministra turizma objašnjenje zašto je do toga došlo, izjavio je u četvrtak za Hinu predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a Nenad Šepak na Danima hrvatskog turizma (DHT) u Bolu na Braču.

Ministar financija Zdravko Marić je, predstavljajući u četvrtak detalje predložene porezne reforme, uz ostalo izvijestio kako se kod PDV-a predlaže smanjenje opće stope s 25 na 24 posto, a snižena na 12 posto od početka 2018. godine. Od iduće godine, pak, s 25 na 13 snizio bi se PDV za poljoprivredni repromaterijal, isporuku električne energije, dječje sjedalice, određene isporuke u pogrebnim uslugama, a s 13 na 25 posto povisio bi se PDV na usluge u ugostiteljstvu i šećer, dok bi s 5 na 13 porastao PDV na kino ulaznice.



"Mi ne možemo vjerovati da se to događa, ali činjenica je da je to sada situacija koja je već skoro gotova i pripremljena za raspravu. Žao nam je zbog toga jer smo puno radili da spasimo ugostiteljski sektor koji u prvom redu uslužuje hranu i tu se radi o restoraterima, ali i slastičarima i drugima koji služe hranu, a ti su objekti već u problemima", istaknuo je Šepak.



Zbog toga bi, kako kaže, pitao ministra turizma kako je moguće da se to događa i da do struke dolazi u zadnji čas, bez rasprave i prijedloga, kao već gotova stvar. "Ipak se nadamo da ćemo još imati prilike očitovati se i doći do nekih izmjena", poručio je Šepak kojega su, kao i mnoge druge na DHT-u najave poreznih izmjena za ugostiteljstvo neugodno iznenadile.



Mnogi kažu, pa i neki iz Ministarstva turizma, hotelijeri i drugi, da o povećanju PDV-a nisu ništa čuli ni znali.



Neki kažu kako vjeruju da će se to na neki način kompenzirati, s obzirom da je dizanje PDV-a na ugostiteljske usluge dio cjelovite porezne reforme, no ugostitelje, kako kažu, sada nimalo ne vesele najave da će od 2018. stopa PDV-a generalno pasti s 25 na 24 posto, a međustope od 13 na 12 posto (takva stopa je bila i za smještaj i za ugostiteljstvo-hrana i piće, ali bez alkohola koji ima stopu od 25 posto). "Koga najave za PDV za 2018. mogu veseliti kada to neće potaknuti potrošnju ni povećati konkurentnost ugostiteljstva, pa i turizma i ne idu za spašavanjem oko 30 tisuća ugostiteljskih jedinica koje uslužuju hranu, nego upravo suprotno", ocijenio je Šepak.



Pita se i gdje je nestala politika Ministarstva turizma i Vlade da se podupre potrošnja, sačuvaju restorateri i da budemo konkurentniji na turističkom tržištu u okruženju, jer ovo, kako kaže, ne vodi u ništa dobro. Negira i da su ugostiteljski objekti uz niži PDV i povećavali cijene zadnjih par godina, naglašavajući da su mnogi ugostitelji, njih oko 80 posto, cijene držali jednakima, a neki ih i smanjivali, unatoč porastu drugih cijena, od energenata na dalje.



"Ugostitelji nisu samo kafići i barovi koji toče pića, mada se to često tako percipira. Imamo dosta restorana, slastičarnica i drugih koji nude hranu, te svi mi od Ministarstva turizma očekujemo da porezne izmjene zaustavi i da stvari ostanu bar ovakve kakve su bile do sada", naglasio je Šepak.

Ministar turizma Gari Cappelli najavio je u četvrtak navečer na Danima hrvatskog turizma, da će o prijedlozima poreznih izmjena vezanim uz ugostiteljstvo i turizam idućih nekoliko dana razgovarati s ljudima u sektoru i kolegama ministrima.

"Dajte mi sedam dana da sve iskoordiniram i razgovaram s ugostiteljskim, hotelskim, kamp i drugim strukovnim udrugama, s kolegama ministrima, pogotovo financija, te ćemo tada moći više reći", izjavio je Cappelli dodavši da se ipak radi o izmjeni 15 zakona što je do sada najopsežnija izmjena u Hrvatskoj.

"Znamo kakva je situacija u proračunu i svi ćemo morati nešto dati no Ministarstvo turizma će u razgovorima sa sektorom zauzeti stav prema poreznim prijedlozima", najavio je Cappelli.