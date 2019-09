U završnoj fazi gradnje zagrebačkog rotora promet će mjesec dana biti usporen

Foto: Boris Ščitar / Pixsell

Na rotoru u Remetincu je krajem prošlog tjedna završena je izgradnja dvije tunelske cijevi u koje je, unatrag nekoliko mjeseci, ugrađeno preko 28.000 m3 betona i 3.500 tona armature, piše ZG magazin.

Gradilište je u petak, 13. rujna obišao gradonačelnik Milan Bandić u pratnji predstavnika tvrtke Kamgrad Dragutinom Kamenskim i suradnicima.

»U kolovozu 2018. smo zakopali prvu lopatu, a vjerujem da ćemo Zagrepčanima novi rotor pokloniti za 1. svibanj. Nećemo forsirati da završimo 1. travnja«, rekao je gradonačelnik.

Voditelj gradilišta Goran Radić rekao je da su ovo ljeto napravljeni podvožnjaci dužine 280 metara, rampe, pristupne rampe i uporni zidovi.

»Ugrađeno je blizu 4 milijuna kilograma armature te, zajedno s dijafragmom, utrošeno 40.000 m3 betona. Još nas čekaju radovi na prometnicama za koje je potrebno 80.000 m2 asfalta. To su obimni radovi u kojima sudjeluje puno radnika, koji su uložili veliki trud. Negdje 90 % asfalterskih radove ćemo nastojati odraditi do Božića, a za kraj ćemo ostaviti tunele jer tim radovima ne smetaju vremenski uvjeti. Do tada ćemo imati već jednu lijepu sliku rotora«, prokomentirao je Radić.

Građane je zamolio za još malo strpljenja jer će se krajem veljače morati odraditi jedan veliki ukop s rotora na Jadranski mosta i tada će promet biti usporen oko mjesec dana, budući da će se morati koristiti pola mosta dok se ne završi druga polovica. »Nadam se da ćemo to ublažiti s upotrebom sjevernog traka rotora koji će do tada biti u funkciji«, zaključio je Radić.