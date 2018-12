U Zagrebu njemački R&D za e-vozila

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Zbog puno IT talenata i činjenice da je Zagreb sjedište Rimac Automobila, proizvođača najbržeg električnog automobila na svijetu, koji im je klijent, njemački proizvođač softvera za autoindustriju dSPACE u Zagrebu je otvorio R&D centar. Kompanija dSPACE, koja je lani imala prihod od 218 milijuna eura, radi softverske alate za razvoj električnih vozila i sustave autonomne vožnje. Na popisu klijenata su joj takoreći svi proizvođači automobila na svijetu: od Audija, BMW-a i Mercedesa preko PSA, Renaulta, Fiat Chryslera, GM-a, Forda sve do Toyote i Nissana. R&C centar u Zagrebu prvi je takav centar kompanije izvan Njemačke. Naime, dSPACE, koji od 1600 zaposlenih njih 1100 ima u Njemačkoj, ima velike planove za Hrvatsku, gdje u roku od najviše tri godine želi imati barem 100-200 zaposlenih. Nijemci su u Kini, Japanu, SAD-u, Velikoj Britaniji i Francuskoj otvarali urede usmjerene na prodaju. Zagrebački ured - dSPACE engineering, bit će povezan s glavnim R&D centrom kompanije u Paderbornu na sjeveru Njemačke. Koliko je to drugačija investicija, ukazuje podatak da je direktor zagrebačkog centra ujedno direktor razvoja kompanije, Hans-Joachim Rabe.

“Do 1. veljače planiramo narasti na 40 zaposlenika, a zatim bismo voljeli u godinu-dvije dosegnuti troznamenkasti broj radnika”, kaže Rabe. Novi ured startao je s 31 zaposlenikom, mahom programerima, rade na razvoju softverskih proizvoda za primjenu u izradi e-automobila i razvoju sustava za autonomnu vožnju. Softverski inženjeri rade na dijelovima razvoja dva postojeća proizvoda koje je dSPACE radio isključivo u Njemačkoj. U idućoj godini planira da mu Zagreb postane sjedište razvoja sustava za autonomnu vožnju. Ovdje će testirati i razvijati taj softver dok će njegovo stavljanje u produkciju biti iz Njemačke.Na predstavljanju je Rabe istaknuo važnost suradnje s fakultetima i startup zajednicom. Već ima planove s FER-om te s Tehnološkim parkom Zagreb i ZICER-om. Operacije u Hrvatskoj koordinirat će Borivoje Đermanović. Martin Goetzeler, predsjednik Uprave dSPACE-a bio je spriječen prisustvovati otvaranju centra u Hrvatskoj. No, poručio je da se iznimno radije otvaranju ureda u Zagrebu.