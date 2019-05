U rekonstrukciju tramvajske mreže EU i država ulažu 210 milijuna kuna

Osim radova planira se izrada studije razvoja tramvajskog prometa Zagreba/Davor Puklavec/PIXSELL

Iz fondova Europske unije i manjim dijelom iz državnog proračuna s ukupno 210 milijuna kuna financirat će se rekonstrukcija i modernizacija dijela tramvajske infrastrukture, a projekt koji će provesti Zagrebački električni tramvaj (ZET) trebao bi biti dovršen do 2023. godine, potvrdili su nam iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Opći cilj projekta je modernizacija i poboljšanje kvalitete postojeće tramvajske mreže s ciljem zadržavanja razine usluge javnog gradskog prijevoza Grada Zagreba na razini EU standarda po pitanju sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti osoba s invaliditetom te značajnom smanjenju negativnih CO2 emisija.

Bespovratno 178,5 milijuna

"Rekonstrukcija tramvajske infrastrukture obuhvaća 11 dionica tramvajske pruge u dužini od 8194 metra, te uključuju demontažu kolosijeka, nabavu i ugradnju kolosijeka, izvedbu kabelske kanalizacije i slične radove. Dodatno će se rekonstruirati i modernizirati tri ispravljačke stanice (IS Patačićkina, IS Daničićeva i IS Zvijezda). Rekonstrukcija i modernizacija navedenih ispravljačkih stanica uključivat će nabavu i ugradnju nove opreme, radove na obnovi samih objekata te ugradnji kabelske mreže od ispravljačkih stanica do tramvajske infrastrukture, odnosno strujnih vodova", pojašnjavaju u Ministarstvu.

Uz same radove, planirana je i izrada studije razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba, kojom se želi analizirati cjelokupno stanje tramvajske infrastrukture te donijeti mjere i ciljeve za njeno poboljšanje, što bi u konačnici trebalo dovesti do novih projekata koji bi se financirali iz fondova EU. Dakako, planirano je da se financira i sama promidžba projekta kroz izradu komunikacijske strategije, vizualnog identiteta projekta, slogana i popratih promotivnih aktivnosti za promicanje vidljivosti samog projekta.

Kako stoji u pozivu za sufinanciranje modernizacije tramvajske infrastrukture, maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 210 milijuna kuna, s tim da ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 178,5 milijuna kuna. Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda može iznositi do najviše 85 posto, a obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15 posto osigurat će se iz Državnog proračuna.

Končar zainteresiran

Unaprijed definirani prijavitelj je ZET, koji je već aplicirao na objavljeni Poziv, kako su nam potvrdili iz te gradske tvrtke. U ZET-u ističu da će modernizacija tramvajskog prijevoza u konačnici rezultirati i povećanjem broja putnika u javnom prijevozu. Kako doznajemo, ovaj poziv odnosi se samo na infrastrukturu, a ne i na nabavku tramvaja koja se za Zagreb najavljuje već nekoliko godina. Da taj projekt s nestrpljenjem iščekuju domaće tvrtke, potvrdio je i nedavno u razgovoru za Poslovni dnevnik i Darinko Bago, predsjednik Uprave Končar grupe.

Kako je poznato, Končar je razvio niskopodne tramvaje, i Zagrebom trenutačno voze 142 Končareva niskopodna tramvaja. Kako je istaknuo Bago, prema gradskim studijama Zagreb bi trebao nabaviti više od 60 kraćih te nešto dužih niskopodnih tramvaja, čime bi se zamijenili stari i dotrajali tramvaji koji po gradu voze neki već i pola stoljeća. "Za to će se raspisivati natječaj bez obzira na to hoće li se financirati iz EU fondova ili će Grad ići sam u taj projekt, a mi smo za to jako zainteresirani", izjavio je Bago. Kad se taj projekt očekuje, zasad nije definirano.