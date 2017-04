U najmlađem gradu u Hrvatskoj prosječna dob stanovništva iznosi 34,5 godina

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

Grad Solin ističe se po prepoznavanju potreba lokalnih poduzetnika što je jedan od razloga što je u tom gradu u organizaciji Poslovnog dnevnika i Udruge gradova u ponedjeljak održan okrugli stol na temu uloge gradova u razvoju poduzetništva i EU fondova.

Riječ je o najmlađem gradu u Hrvatskoj u kojem prosječna dob stanovništva iznosi 34,5 godina, gdje natalitet za 100 novorođenih godišnje premašuje mortalitet i gradu koji svake godine osigura 150 stipendija za najbolje đake i studente. „Uložili smo napore u izgradnju i opremanje Poduzetničkog centra Solin u kojem je danas poznati hrvatski inovator Ivan Mrvoš napravio pametnu klupu, zatim i Poduzetničkog inkubatora, a u 2015. smo godini proglašeni poželjnom europskom poslovnom destinacijom“, naveo je obnašatelj dužnosti gradonačelnika grada Solina Dalibor Ninčević.

Najavio je i direktno ulaganje od 500 tisuća kuna u daljnji razvoj poduzetništva kroz gradski proračun i potpore novoosnovanim tvrtkama, osiguranje partnerstva poduzetnicima početnicima te zapošljavanje i samozapošljavanje putem doprinosa pri čemu se posebna briga vodi oko teže zapošljivih skupina ulaganje u standarde. „Vjerujem da to još uvijek nije dovoljno te da s viših instanci treba dolaziti još dodatnih impulsa i senzibiliteta jer je malo i srednje poduzetništvo pokretač razvoja“, dodao je.

Preduvjet svakog razvoja jest planiranje i jedinice lokalne samouprave nositelji su tog procesa, nastavio je gradonačelnik Zaprešića i predsjednik Udruge gradova Željko Turk. „Pitanje koje trebamo postaviti je imaju li gradovi fiskalnih kapaciteta za to“, dodao je najavivši decentralizaciju kao jednu od najvažnijih tema obrađenih u sklopu panel diskusije posvećene razvoju poduzetništva. Gradovi ne mogu ispuniti sve svoje kapacitete jer nemaju dovoljno sredstava, a svi dogovori s Vladama do sada su bili načelni, nastavio je. „Dok država ne odriješi ruke nižim nivoima, ništa se neće promijeniti“, istaknuo je.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko – dalmatinske županije Anđelko Katavić smatra da i županija treba preuzeti ulogu medijatora u rješavanju poteškoća ispriječenih na putu poduzetnicima. „Irelevantan je broj gradova i općina, već treba promišljati o njihovoj funkcionalnosti. Pogledajte Zadvarje s tek tristotinjak stanovnika i poslovnom zonom s četiri poduzetnika, privlačnu investitorima, koja je omogućila otvaranje dodatnih radnih mjesta“, napomenuo je.

Gospodarska aktivnost Splitsko – dalmatinske županije koja broji 55 gradova i općina koncentrirana je u svega pet gradova priobalnog područja, naznačila je Vesna Friedl, direktorica HGK Županijske komore Split. „Porezna se reforma pokazala kao dobar stimulans. Ipak, pitanje javne uprave i administrativnih prepreka još je vitalno, zbog neumreženosti institucija, različitosti u tumačenju propisa, visokoj cijeni i nepoštivanju rokova. S druge strane, na naše potporne i razvojne aktivnosti namijenjene malom i srednjem poduzetništvu pozivamo sve gradove i općine, ali odaziv nije uvijek zadovoljavajući“, dodala je.

Rezultat do sada uloženih napora i dobre komunikacije s gradom najbolje se vidi kroz poslovanje nekoliko istaknutih tvrtki sa solinskog područja. Branko Mozara, direktor korporativnih odnosa CEMEX grupe, pohvalio je razumijevanje na koje ovdje nailazi. Napomenuo je i da velike tvrtke probleme rješavaju nešto brže nego one manje, ali i da je cijeli poduzetnički sustav vrlo opterećen. „Birokracija je najveća prepreka. Tu je i nedovoljna popularnost poduzetništva i nedostatak razumijevanja da proizvodnja, pa i manje popularnih industrijskih grana, puni gradske i državne proračune. To je novac kojim se kasnije grade škole“, zaključio je Mozara.

Salona Var solinska je tvrtka s 25 – godišnjom tradicijom u održavanju industrijskih postrojenja i proizvodnji rezervnih dijelova za iste. Marija Stupalo, članica uprave i zamjenica direktora, istaknula je da su ponosni na dva podatka - u strukturi zaposlenih 30 posto čini visoka i viša stručna sprema pa adekvatan kadar ne odlazi u inozemstvo, a u 2016. godini zabilježili su i rast prihoda od 26 posto u odnosu na godinu ranije. „Za naš je uspjeh zaslužno obiteljsko iskustvo, ali i okretanje prema inozemnim tržištima nakon što smo ostali bez velikih kupaca poput hrvatskih brodogradilišta i željezara. Naša priča je dokaz da se vlastitim radom može stvoriti uspješna tvrtka s međunarodnim kredibilitetom“, naglasila je Stupalo.

Jedan od primjera dobre prakse bez obzira na otežane ekonomske okolnosti je i obrt za uređenje interijera KK design čija je vlasnica Katarina Škare Kavain ostvarila svoje potencijale. „Natječaji grada Solina danas se ističu po jednostavnosti i dostupnosti, a gradske službe od velike su pomoći u rješavanju nedoumica. Svakog sljedećeg poduzetnika ohrabrila bih da se odvaži na pokretanje vlastite poduzetničke priče“, zaključila je optimistično mlada solinska poduzetnica.