U Istri ove godine traže uvoz 500 radnika samo za jedan sektor

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Posla ima, ali nema radnika. To je osnovna poruka koja se posljednjih dana može čuti od istarskih građevinara, zatrpanih poslovnim obavezama i namjerama investitora koji žele izgradnju ili proširenje turističkih kapaciteta, ugostiteljskih objekata i drugih građevina do početka sezone. Povećani obujam radova u građevinskom sektoru ponukao je dio poduzeća da krene u potragu za dodatnom radnom snagom, kako na hrvatskom tržištu rada, tako i u regiji. Podaci Hrvatske gospodarske komore pokazuju kako se u Istarskoj županiji traži uvoz petstotinjak profesionalnih građevinara, dok se na domaćem tržištu rada traži oko četiri stotine građevinara.

Kako piše Glas Istre, prema mišljenju arhitekta Branka Orbanića, nekoliko je razloga za veliki porast građevinskih investicija u Istri.

"Imamo snažniji priliv novca iz raznih strukturnih fondova Europske unije, kako do institucija, tako i do obrta i privatnih investitora. To će aktivirati dio zaposlenika u projektiranju, ali i u izvedbi radova. Osim toga, sve je više investitora u turizam, u apartmane i smještajne kapacitete, jer sve više ljudi želi živjeti od turizma. To također uzima dosta građevinarskih kapaciteta," kaže Orbanić.

Njegove riječi potvrđuju podaci Županijske komore HGK Pula, prema kojima se tijekom 2017. traži 371 građevinar. U listi zanimanja koje mogu odmah naći posao su 153 zidara, 74 tesara, 20 strojara, te armirači i betonirci. U istarskoj gospodarskoj komori napominju da nisu sve građevinske tvrtke objelodanile svoje potrebe za novim radnicima, što znači da je brojka traženih građevinaca još veća.

"Nedostatak ljudi u graditeljstvu osjeća se posljednje dvije - tri godine, ako govorimo o kvalificiranoj radnoj snazi. Dakle, o tesarima, zidarima i sličnim profesijama, dok se nekvalificirane radne snage može pronaći," kaže Miro Mirković, predsjednik strukovne udruge građevinara pri HGK i direktor pulske "Ceste".

Uvoz radnika u građevinarstvu zatražilo je dvanaest tvrtki s područja Istarske županije, koje u sklopu odobrene kvote za strance traže 456 radnika. Uz krovopokrivače, strojare, rukovatelje kranom, keramičare, zidare i slične profile, traže se i diplomirani inženjeri građevine.