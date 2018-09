U Irskoj zaradi 500 eura tjedno: "Posao nije težak, a jako je dobro plaćen"

Foto: Getty Images

Nedeljko Lukačić jedan je od tisuća Hrvata koji su sreću potražili u Irskoj. Za odlazak se odlučio nakon što je odustao od vođenja kafića kojeg je imao dvije godine.

– Je li mi žao što sam otišao? Čujte, kad je u pitanju sila, nema tu mjesta za pitanja je li mi žao ili ne - rekao je Lukačić koji je u Križevcima otvorio kafić 2013. godine. – Bila je to stalna borba s uvjetima poslovanja kod nas. Na plaću dvaput plaćaš porez, pa ide porez na dobit, pa porez na potrošnju, pa su PDV digli s 13 na 25 posto, pa je tu ZAMP… Odustao sam – rekao je Nedeljko.

Za Podravski list je ispričao kako mu u Irskoj nije bilo bajno i da se vraćao i odlazio sve dok nedavno, na preporuku prijatelja, nije našao posao u mesnoj industriji kod grada Shercocka.

- Posao nije težak, a jako je dobro plaćen. Tjedno radim 45 sati i dobijem 500 eura. To je najmanje 2000 eura mjesečno, a ako radim nedjeljom, što ne moram, još i više, jer se plaća duplo – kaže Nedeljko. Dodaje kako je stanovanje skupo za stranca, ali ako se kuća unajmi s još dvojicom tada to mjesečno ispada 230 eura plus režije.