U Hrvatskoj postoji zanimanje za koje je osigurano radno mjesto, ali ga nitko ne želi

Među top 10 zanimanja u Hrvatskoj, a prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), zanimanje zidar ima “osigurano mjesto”. U ovom trenutku, prema HZZ-u, poslodavci imaju potrebu za 441 radnikom u građevinarstvu, što to zanimanje čini trećim po traženosti, odmah iza ugostiteljskih i uslužnih radnika te stručnjaka iz društvenog, humanističkog i umjetničkog područja.

Kako piše Glas Slavonije, zidari su traženi na domaćem kao i na inozemnom tržištu rada, ne čekaju posao, već “on čeka njih”, učenici koji se školuju za njih potiču se u svom izboru stipendiranjem, no interes za to zanimanje sve je manji i sveo se na krajnje simbolične brojke. Potvrđuju to i u Srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata u Đakovu.

– Da, na tržištu rada traže se zanimanja poput zidara, stolara, tesara…, no interesa kod učenika i roditelja za ta zanimanja gotovo da i nema. U cijeloj školi imamo osam učenika koji se obrazuju za zidare te 12 za stolare, dok tesare ne upisujemo već nekoliko godina jer je interes potpuno izostao - kaže ravnatelj, prof. Mirko Ćurić.

Razloge tomu treba tražiti u činjenici da je riječ o teškom, napornom fizičkom poslu, “baušteli” od jutra do mraka, na otvorenome… No tu je i stav da se u zidare i slična zanimanja upisuju samo djeca sa slabijim ocjenama, što im pri upisu dodatno daje lošu reklamu. “Neće moje dijete u to”, rezoniraju roditelji. Bilo kako bilo, trenutno svi razredi zidara u “Horvatu” stanu u samo četiri klupe…