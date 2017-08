U bankama zadovoljno trljaju rukama: Počela je utrka za subvencionirane kredite

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

"Oni koji čekaju nekakve uvjete, a takvih ima puno, koji još razmišljaju, koji čekaju da se to sve objavi službeno - oni bi mogli biti u problemu i neće zapravo stići napraviti pripremne predradnje", smatra Vjeko Peretić, vlasnik agencije za kreditno posredovanje.



Ni država ne gubi vrijeme. Do ponedjeljka će prikupljati ponude banaka, a onda provjeravati tko je zadovoljio uvjete. To će objaviti - 27. kolovoza. Banke zadovoljno trljaju ruke i poručuju - zanimanje građana je iznimno veliko, piše HRT. Sada svi napeto čekaju objavu natječaja.



Očekuje se da će oko 1.9. biti objavljen javni poziv građanima i od tog trenutka se počinju zaprimati službeni pozivi u bankama koje su sklopile ugovor s APN-om.



Na raspolaganju je 17 i pol milijuna kuna, što bi, prema procjenama, trebalo biti dovoljno za 1500 zahtjeva. Tko će dobiti subvencije - odlučivat će jedino - brzina predaje zahtjeva.

Potrebno je pribaviti:

Presliku osobne iskaznice.

Predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji željene nekretnine.

Presliku zemljišnoknjižnog izvatka i akta za građenje ili uporabu nekretnine.

Ovjerenu izjavu da ni kupac, ni životni partner u vlasništvu nema stan ili kuću ili da imaju nekretninu koja je manja od one za koju apliciraju.