Trijumf Plenkovića, ali Most mu nije dovoljan za Vladu

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Deset mjeseci nakon redovnih, u Hrvatskoj su održani prvi izvanredni izbori na kojima je najviše mandata, na kojima je relativni pobjednik HDZ sa 61 mandatom. Prema privremenim i neslužbnenim rezultatima koje je u ponoć, nakon izbrojanih 52 posto glasova, pročitao Branko Hrvatin, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva (DIP), Narodna koalicija, sa SDP-om kao stožernom strankom, dobila je 54 saborska mandata, Most 12 mandata, Jedini put (koalicija oko Živog zida) osam, koalicija oko IDS-a četiri, koalicija Za premijera (Milan Bandić) dva, te HDSSB jedan mandat, koji je osvojio donedavni zatvorenik Branimir Glavaš.

Narodna koalicija pobijedila je u prvoj, drugoj, trećoj i osmoj izbornoj jedinici, dok je HDZ najviše mandata dobio u četvrtoj, petoj, šestoj, sedmoj, devetoj i desetoj izbornoj jedinici.

>> Milanović: Ovo nije bio sretan dan za Hrvatsku

>>Petrov istaknuo uvjete: Počinje teći rok od pet dana

"Ovo nije bio dobar dan za Hrvatsku. Osam mjeseci smo bili u jednom eksperimentu. Tako više ne ide, imali smo destruktivnu vladu, a Hrvatskoj treba jedna stabilna vlada. Trebamo se zapitati da li je zbog nas samih na ove izbore izašlo deset posto manje ljudi nego na zadnje izbore. Sada je nabitnija Hrvatska, a na naše karijere i taštine", rekao je Zoran Milanović, predsjednik SDP-a.

Uz lošiji rezultat Narodne koalicije nego što su to ankete najavljivale, najveće iznenađenje je dobar rezultat koalicije Jedini put, koja okuplja stranku Živi zid, te udrugu Franak i Pokrenimo Hrvatsku, koju vode trojica bivših mostovaca predvođenih Ivanom Lovrinovićem. "Mi smo najveće iznenađenje ovih izbora! Nije nam bilo lako, ali spoj energije, iskustva, znanja i građanskog aktivizma je dobitna kombinacija koja će se tek pokazati. Nudili smo najkonkretnija ekonomska rješenja. Mi znamo kako riješiti problem nezaposlenosti i razdužiti prezadužene građane. Na žalost, nama se smješka španjolski sindrom, nestabilna vlada, a Hrvatska je u problemima koje dvije velike stranke ne znaju riješiti", rekao je Lovrinović. Upitan hoće li Pokrenimo Hrvatsku ostati u koaliciji sa Živim zidom, izbjegao je odgovor rekavši "sutra je ponedjeljak".

Ivan Vilibor Sinčić rekao je da je Hrvatska godinama imala deficit oporbe "gdje SDP nije htio kontrolirati HDZ u Saboru i suprotno, da im ovi to ne bi vratili kad dobiju izbore. Za razlikuo od njih, Živi zid će biti prava oporba", obećao je Sinčić.

Odmah po objavi rezultata, krenule su spekulacije o novoj vladi. U HDZ-u, unatoč lošim prethodnim iskustvima, vjeruju u novu koaliciju s Mostom.

Branko Grčić (SDP) izrazio je sumnju da je još jedna takva vlada moguća. "Oni si ne mogu dopustiti još jedan takav eksperiment", tvrdi Grčić.

Lijevoj koaliciji nije pomoglo niti što su od prošlih izbora u svoj tabor privukli HSS.

"Neugodno me je iznenadio ovaj rezultat. Želim se zahvaliti svima koji su izišli na izbore i zaokružili Narodnu koaliciju", rekao je Krešo Beljak, predsjednik HSS-a. Na pitanje što će biti ako Most nastavitu uvjetovati sastavljanje vlade s Narodnom koalicijom time da on i Ivan Vrdoljak ne uđu u izvršnu vlast, Beljak je odgovorio- "ako je Petrovu uvjet da ja i Vrdoljak ne budemo u izvršnoj vlasti, nemamo ništa protiv, nama je Hrvatska na prvome mjestu!"

Ivan Vrdoljak ponadao se da će Hrvatska dobiti "pristojnu vladu, mi ne ulazimo u vladu pod stavu cijenu".

Predstavnici Mosta su, iako s rezultatima lošijim nego na prošlim izborima, izrazili zadovoljstvo.

"Tukli su po nama i jedni i drugi, ali Most nije pao...", rekla je Ines trenja Linić.

Goran Marić (HDZ) primijetio je da je njegova stranka ovog puta bolje prošla u urbanim sredinama.

Boris Miletić, predsjednik IDS-a rekao je da je ta stranka ostvarila "fantastičan rezultat. Našu temu regionalizacije prihvatili su svi akteri politčkog života. Uvijek smo bili avangarda, a sada smo opet pokazali da smo ne samo drugačiji od drugih, nego i ispred njih. Vjerodostojni smo i dosljedni, nikada nismo trgovali temeljnim ljudskim pravima", rekao je Miletić.

Na ovim je izborima nekoliko zastupnika ušlo u Sabor i preko preferencijalnih glasova- Anka Mrak Taritaš dobila je 24 posto, tako su u Sabor ušli i Bruna Esih, Milijan Brkić, tehnički ministar kulture Zlatko Hasanbegović...

Hasanbegović je izjavio kako nije nimalo iznenađen rezultatima. "Oni se podudaraju s mojim očekivanjima. Preferencijalni glasovi? Nevažno je kako stojim, jedino je važno da je HDZ pobjednička stranka". Hasanbegović ne dvoji da će HDZ s Mostom formirati novu vladu.

U jedinici za dijasporu HDZ ovog puta nije dobio sva tri mandata- jednog je dobio njihov bivši član, general Željko Glasnović.

U izborima za predstavnike srpske nacionalne manjine, sva trojica ušla su s liste SDSS-a.