Petrov istaknuo uvjete: Počinje teći rok od pet dana

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

"Dok god imamo vaše povjerenje, trudit ćemo se da javni interes bude iznad svega drugoga", poručio je Petrov biračima te im se zahvalio na ukazanom povjerenju te naglasio kako nisu svi isti.

"Nemamo više ružičaste naočale i nismo naivni. Ne očekujemo da će sve krenuti prema naprijed samo zato što će političari dati svoju riječ", kazao je Petrov.

"Ne moramo se voljeti, ali država mora biti iznad svega", poručio je Petrov političarima.

"Oni koji pristanu na sva naša jamstva mogu očekivati našu podršku. Od ovog trenutka kreće rok od pet dana. Nećemo se cjenkati niti s jamstvima niti s građanima. Ako im je stalo do građana onda to mogu pokazati, ne svojim riječima nego dijelima. Stalo nam je do svoje zemlje i od toga nećemo odustati", poručio je Petrov u izbornom stožeru Mosta.

>>MOST objavio 7 jamstva koja traži od HDZ-a i SDP-a

'Ako im je ovo što tražimo teško, neka nas zaobiđu odmah. Most ne postoji zato da bismo dobili lijepe pozicije, mi se za promjene možemo boriti iz saborskih klupa. Ako pristanu, onda nam je to zalog da su spremni proći kroz mukotrpni proces promjena. Jamstva su pet posto onoga što su oni obećavali svojim biračima. Ako drže do građana, do Hrvatske, onda ćemo postići dogovor oko krupnih promjena. Hrvatska ima pravo nadati se boljoj budućnosti', dodao je Petrov.