"Trezveni birač dobro će razmisliti tko mu jamči rušenje, a tko stabilnost i rast"

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u nedjelju na predizbornom skupu u Dubrovniku kako je prekid suradnje s HDZ-om izazvao sam Most, a ne obrnuto i da će trezveni birač dobro razmisliti tko mu jamči rušenje, a tko stabilnost i rast.

Plenković je na skupu članovima i simpatizerima stranke poručio kako se politika pretvorila u svojevrsni triler, te kako je glasovanje o povjerenju ministru financija Zdravku Mariću bilo gledanije nego primjerice Eurosong.

''Trenutna politička epizoda je živahna. Prekid suradnje s Mostom nije došao iz HDZ-a. Imali su izbor hoće li dati povjerenje članu Vlade ili poći s inicijativom SDP-a. Ono što sam ja napravio, napravio bi svaki menadžer ili trener u sportskoj ekipi. Ovo je bio trenutak ili jesi ili nisi. Ne dopuštamo nikome poniženje, kamoli na sjednici Vlade. Ovaj trenutak sada je bitan jer definira tko je tko. Politika je postala triler, a više ljudi je pratilo glasovanje za Zdravka Marića nego recimo Eurosong. Politika je postala kao film'', rekao je Plenković.

Poručio je kako Dubrovačko-neretvanska županija ima ogroman značaj za Hrvatsku. ''Ova županija je za nas važna jednako kao sve druge, ali značaj koji ova županija ima za Hrvatsku nema vjerojatno nijedna druga. Ova ekipa predvođena Nikolom Dobroslavićem će biti izvrsna i uspješna. Projekti koje imate za povezivanje s ostatkom RH bit će prioritet ne samo vama nego i nama. Razvijat ćemo poljoprivredu i turizam ovdje, kao i sve ostale važne grane. Dokazali ste da možete preuzeti odgovornost'', rekao je.

Hrvatska demokratska zajednica je stranka koja gradi, dok, kazao je, s druge strane u Europi i Hrvatskoj postoji trend protestnih stranaka, koje su protiv svega što je bilo prije.

''Trezven birač će dobro razmisliti tko mu jamči rušenje, a tko stabilnost i rast. Birači moraju razmisliti, kad se razgrne medijski kaos, a ponekad i govor mržnje na Internetu, koga birati. Tu nema puno razmišljanja. Mi smo 11. rujna pružili ruku Mostu jer smo htjeli etički čistu situaciju, imali smo 91 potpis, više nego što nam je trebalo. Ne dopuštam zamjenu teza da smo mi destabilizirali Vladu. To je napravio Most. Mi ne štitimo niti kriminal ili jednu osobu. To je besmisleno i ne može proći'', rekao je Plenković te se osvrnuo i na problematiku Agrokora.

''Mi u Vladi smo mogli reći da Agrokor pođe u stečaj i reći pa što bude bude s radnim mjestima i OPG-ovima. Mogli smo ga nacionalizirati i natovariti novi javni dug. Našli smo racionalno rješenje iza kojeg su stali svi akteri te priče. HDZ ima snage za upravljanje jednim jakim financijskim pitanjem, ima kontakte u EU da redove na granicama smanji u kratkom roku. Nama 70 posto gostiju dolazi automobilom. Mi smo tu da rješavamo probleme'', rekao je on.

Dobroslavić: Možemo pobijediti Most i u Metkoviću

Župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić rekao je kako je tijekom svoja dva mandata slušao građane i ispunjavao dana obećanja i programske smjernice. Ustvrdio je kako se uvijek borio za strateške interese najjužnije županije, za razliku od suparnika.

''Što se tiče Mosta, oni se igraju politike i igraju s državom. Vidjet cemo se 21. svibnja. Bili smo u Metkoviću i možemo ih tamo pobijediti, a to je kraj Mosta. Nisu pitali narod u Neretvi je li dobro da ostanu bez tri ministra i s SDP-om idu rušit Andreja Plenkovića. Rekli bi im ne! Zato ih čeka račun na izborima'', rekao je Dobroslavić.

Bačić: Velika pobjeda 21. svibnja bit će i podrška Plenkoviću i važna za dopunu Vlade

Saborski zastupnik Branko Bačić rekao je kako su HDZ i Nikola Dobroslavić posljednjih osam godina vodili Županiju bez ijedne jedine afere. ''Na izborima 21. svibnja ne biramo samo ljude nego određujemo i dajemo podršku Andreju Plenkoviću. Velika pobjeda bit će veliki vjetar u leđa da nakon izbora idemo u dopunu Vlade. Moramo i o tome razmišljati, o toj dimenziji lokalnih izbora'', ustvrdio je on.

Kandidat HDZ za gradonačelnika Dubrovnika Mato Franković rekao je kako se Mostov Nikola Grmoja i HNS-ov Andro Vlahušić spuštaju na najniže razine kampanje jer nemaju pravi program. ''Grmoja i Vlahušić se spuštaju na najniže razine i njihov program je jedino Mato Franković. Mi ćemo pričati o budućnosti i okrenuti se Dubrovniku," poručio je.