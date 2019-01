Tražite posao? Zapošljavaju Le Méridien, Pevec, Strabag, House of jobs, Saudia Airlines...

Foto: Damir Špehar / Pixsell

U nastavku pogledajte ponuđene poslove iz različitih područja, na različitim lokacijama diljem Hrvatske, na koje se možete javiti putem brze prijave. Sretno!

Hotel Le Méridien Lav u Splitu, dio hotelske grupacije Marriott International raspisao je natječaj za Pastry Chef (m/f). Poželjno je iskustvo od pet godina i poznavanje barem jednog svjetskog jezika. Natječaj traje do 31. siječnja, a detaljan opis radnog mjesta potražite u oglasu.

Jedan od najvećih hrvatskih trgovinski lanaca Pevec u potrazi je za Specijalistom za marketing (m/ž) za rad u Zagrebu. Od kandidata se očekuje minimalno pet godina iskustva u marketingu te poznavanje retail i FMCG industrije. Natječaj je raspisan do 7. siječnja. Sretno s prijavom!

Rabalux rasvjeta d.o.o. traži motiviranu osobu za poziciju Službenik za prodaju i podršku kupcima (m/ž). Mjesto rada je Zagreb. Kao službenik za prodaju i podršku kupcima novi zaposlenik će biti odgovoan za organiziranje i koordinaciju administrativnih dužnosti i financijskih uredskih procedura. Minimalna očekivana stručna sprema je SSS-VSS ekonomskog smjera, a potrebno je i iskustvo od dvije godine.

Strabag grupacija zapošljava na 3 pozicije u Zagrebu. Djelatnici koje traži poslodavac su: Tehničarka/Tehničar u održavanju poslovnih objekata, Voditelj/Voditeljica projekta/gradilišta, Građevinska inženjerka/inženjer. Prijavite se do 15. siječnja i zaposlite se u tvrtki koja djeluje u svim područjima građevinske industrije te kao veliko i značajno europsko građevinsko poduzeće posluje diljem svijeta. Klik na brzu prijavu.

Njemačka agencija House of jobs za svoj ured u Zagrebu zapošljava Recruitera (m/ž). Od kandidata se očekuje poznavanje engleskog jezika - razina B1/B2 i prethodno iskustvo u recruitingu ili prodaji te marketingu. Poželjno je i znanje njemačkog jezika (A2-B1). Ako Vas zanima rad ne međunarodnom tržištu rada svakako se prijavite na natječaj. Sretno!

Do 10. siječnja traje natječaj za Višeg menadžera u nabavi - kategorija službena vozila (m/ž) za rad u Zagrebu. Poslodavac je Pliva, najveća hrvatska farmaceutska kompanija. Potrebna je VSS i minimalno pet godina radnog iskustva u nabavi. Ostale uvjete provjerite u oglasu.

Zrakoplovna kompanija Saudia Airlines zapošljava djelatnike za poziciju International Flight attendant (m/f). Prethodno radno iskustvo nije neophodno, ali je dobro poznavanje engleskog jezika uvjet. Preliminarni screening kao i završni razgovor održat će se u Zagrebu. Sve pogodnosti koje poslodavac nudi možete vidjeti u oglasu.

Naton ljudski potencijali d.o.o. traži kandidata za poziciju Referent nabave (m/ž) za rad u zapadnom dijelu Zagreba. Obavezno jekorištenje njemačkog jezika min. B1, do je znanje engleskog jezika poželjno. Očekivana mjesečna neto plaća je od 6000 kuna do 9000 kuna ovisno o iskustvu i znanju kandidata. Sve ostale pogodnosti navedene su u oglasu. Natječaj je otvoren do 31. siječnja. Sretno kandidatima!

Hrvatska podružnica poljske kompanije Welmax je u potrazi za Poslovnim tajnikom / Asistentom u uredu (m/ž). Mjesto rada je u Zagrebu. Nudi se rad na neodređeno vrijeme s probnim rokome te mnoštvo pogodnosti koje možete provjeriti u oglasu. Natječaj je aktualan do 15. siječnja pa svim zainteresiranim kandidatima preporučamo da se čim prije prijave na oglas. Sretno!

Aluflexpack novi d.o.o. je raspisao natječaj za Stručnjaka zaštite na radu (m/ž) za rad u pogonu u Drnišu. Od novog zaposlenika se očekuje najmanje dvije godine rada na poslovima zaštite za radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. dok je iskustvo u proizvodnoj djelatnosti poželjno. Na natječaj se možete prijaviti do kraja mjeseča siječnja. Sretno!

Puno sreće u 2019. u novim karijernim izazovima želi Vam tim portala posao.hr!