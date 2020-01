Tražite posao? Ovaj tjedan zapošljavaju Valamar Riviera, Philips, FINA, Wasi, LPP Sinsay...

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Samer International zapošljava Junior Network Development Managera (m/ž). Mjesto rada je Zagreb. Glavni zadaci su razvitak novih i postojećih poslova, razvitak i održavanje agenata, razvoj i održavanje internih odnosa i ostalo. Potrebne vještine su odlično znanje engleskog jezika, dobro znanje MS Office-a i općenito poznavanje logistike i transporta te orijentiranost na prodaju. Prijave su otvorene do 31.1. Aplicirajte.

Agencija Naton ljudski potencijali d.o.o. za potrebe klijeta zapošljava na poziciji Logistics and Commercial Administration Manager (m/ž) u Zagrebu. Traži se visoka stručna sprema, iskustvo u logističkom managementu minimalno dvije godine, računalna pismenost, napredno znanje engleskog jezika i vozačka dozvola B kategorije. Traži se profil osobe koja je vođa, uspješno vodi članove tima, ima pozitivnu energiju i inspirira tim u pronalasku rezultata. Prijavite se najkasnije do 26.1. putem linka.

Valamar Riviera najveća je turistička kompanija u Hrvatskoj s ljetovalištima od Istre Dubrovnika. Lokacije rada su Poreč, Rabac, otok Krk, otok Rab, Dubrovnik i Makarska.Traže radne snage na pozicijama: pomoćni konobar (m/ž), spremačica (m/ž), recepcionar (m/ž), animator (m/ž), suradnik za odnose s gostima (m/ž), a la carte kuhar (m/ž). Mjesto rada: otok Krk, otok Rab. Na poslove možete aplicirati najkasnije do 30.1. Poslodavac nudi smještaj i tople obroke, rad u dinamičnom i poticajnom okruženju, edukacije. Prijavite se i pogledajte ostale poslove ovog poslodavca na linku.

Wasi d.o.o. traži terenskog komercijalista (m/ž). Mjesto rada je Zagreb. Rok prijave je 27.1. Poslodavac nudi stimulativna primanja, službeni automobil, slobodu u radu. Poželjni su poznavanje nautičke opreme i poznavanje inox galanterije, ali nije nužno. Prijavite se.

Navigatio Europae d.o.o. u potrazi je za tehničkim direktorom IT nautičke agencije (m/ž) za rad u Zagrebu. Rok prijave je 23.1. Glavne odgovornosti ovog radnog mjesta su: sudjelovanje u kreiranju vizije i napretka tvrtke, odgovornost za ostvarenje strateških ciljeva u domeni IT nautičkog poslovanja, odgovornost i vlasništvo nad P&L-om tvrtke i njezinim resursima, izrada budgeta i poslovnih planova razvitka tvrtke i ostalo. Traži se višegodišnje iskustvo na rukovodećim IT pozicijama i iskustvo u IT project managementu te iskustvo u vođenju timova i people managementu. Potrebna je izražena komunikativnost, elokventno izražavanje na hrvatskom i engleskom jeziku u govoru i pismu, visoka računalna pismenost. Aplicirajte.

Agencija Workforce za potrebe klijenta traži nove radne snage na poziciji Field Force manager (m/ž). Traži se diploma iz farmacije, medicine, stomatologije ili veterine te minimalno petogodišnje iskustvo. Obavezno je iskustvo u kardiovaskularnoj terapiji, dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu. Prednost je poznavanje Navision-a. Posao obuhvaća koordiniranje i organiziranje članova tima, slijedeći rezultate i implementiranje akcija za provođenje kvalitete i kvantitete prodaje. Provjerite detalje i aplicirajte najkasnije do 14.12.

LPP Sinsay zapošljava u Požegi na pozicijama: visual merchandiser (m/ž), store manager (m/ž), prodavač (m/ž). Potrebno je relevantno iskustvo u prodaji i tekstilnoj industriji te znanje engleskog jezika. Poslodavac nudi rad u stabilnoj i brzorastućoj tekstilnoj kompaniji, kompetitivnu plaću i bonuse. Prijavite se na linku.

Philips traži nove radne snage u Zagrebu: Digital Marketing Manager (m/ž) i Sales Representative OHC (m/ž). Prijave su otvorene do 12.2. Za poslove je potrebno trogodišnje do petogodišnje radno iskustvo, proaktivnost i orijentiranost na ciljeve, napredno korištenje računala, dobro znanje engleskog jezika i vozačka dozvolaB kategorije. Pogledajte uvjete poslova i prijavite se ovdje.

FINA traži djelatnika poslovnice/ referenta (m/ž) u gradovima: Slavonski Brod, Donji Andrevci, Vukovar te suradnika za računovodstvo i financije (m/ž) na Pagu. Za posao djelatnika poslovnice/ referanta (m/ž) očekuje se viša stručna sprema ekonomskog smjera i minimalno osam mjeseci radnog iskustva, usmjerenost na klijente i detalje, razvijene komunikacijske vještine i kontinuirano učenje. Poznavanje poslova platnog prometa i iskustvo rada s klijentima je prednost. Za posao suradnika za računovodstvo i financije (m/ž) traži se visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera, trogodišnje radno iskustvo, pasivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, samostalnost u radu te poznavanje poreznih i računovodstvenih zakona i propisa. Prijavite se.

DIV Grupa zapošljava referenta ljudskih resursa za obračun plaće (m/ž) u Samoboru. Poslodavac nudi nova znanja, mogućnost napretka, ugodnu radnu atmosferu i stimulativna primanja. Traži se obrazovanje ekonomskog smjera, znanje engleskog jezika, napredno poznavanje rada na računalu i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Poželjno je dvogodišnje iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima. Potražite detalje o poslu i prijavite se putem linka.

Bogatu ponudu poslova pronađite na portalu posao.hr. Sretno u pronalaženju posla.