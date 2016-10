Tone najstarija Kerumova tvrtka

Željko Kerum tvrdi da nema informacija o odluci suda/Ivo Čagalj/PIXSELL/

Splitski Trgovački sud odbacio je prijedlog tvrtke Kerum d.o.o. za sklapanje predstečajne nagodbe s vjerovnicima. Odluka je nepravomoćna, a tiče se prijedloga iz travnja 2014., ali - znakovito - i dviju dopuna iz rujna ove godine, koje je tvrtka dostavila nedavno, i to na zahtjev suda.Vijest je zatekla Željka Keruma. Još nije, kaže, ni upoznat s najnovijim razvojem u slučaju njegove najstarije tvrtke Kerum d.o.o., osnovane još 1990.

Tvrtka je, podsjetimo, prije više od dvije godine sklopila nagodbu na sudu, no kako se na to rješenje uspješno žalila Hypo banka, VTS je ukinuo odluku, i predmet vratio u ponovni postupak. Sad je, pak, presuđeno stubokom drukčije. Dostavljeni prijedlog, kao i izmijenjeni plan restrukturiranja, kaže sud, nemaju elemente na temelju kojih bi odobrena nagodba za vjerovnike predstavljala valjanu ovršnu ispravu. Sud tvrdi, naime, da 'papiri' ne sadrže sve elemente propisane zakonom te ne udovaljavaju zakonom određenoj proceduri koja je trebala biti provedena pred Finom.

1,5milijardi kuna iznose tražbine za koje su glasali vjerovnici tvrtke Kerum

Glavna 'kvaka' je što izmijenjeni plan ne obuhvaća sve utvrđene tražbine. No, riječ je i o propustima koji nisu bili otklonjeni kako sad pred sudom, tako ni ranije pred Finom, pa sud i navodi "da je nejasno iz kojih razloga Fina nije postupila po zakonskom ovlaštenju i obustavila postupak". Odluka se tiče velikog broja vjerovnika: milijardu i pol kuna iznosile su tražbine za koje su vjerovnici imali pravo glasa, od čega je "za" plan bilo 72,16 posto. Inače, pored tvrtke Adriatic (upravlja hotelom Marjan), za koju je nakon sklopljene nagodbe otvoren stečaj, u stečaju je završila i tvrtka Town, bivša Kerum trgovina, te manje poznate Torzo i Bulga, dok je nepoznanica što čeka Nevu Kerum, čiji je plan također davno izglasan.

Postoje već i slučajevi u kojima vjerovnicima polazi za rukom djelomično se naplatiti iz ovrhe na nekretninama. Takvo je iskustvo jednog velikog poduzetnika, koji je i sam iz kruga vjerovnika u jednoj od Kerumovih tvrtki koje su poslovno krahirale. No, doznajemo da ima razloga i za nezadovoljstvo jer tvrdi da je ostao 'kratak' za višemilijski iznos. Inače je poznat i kao kritičar predstečajnog modela, pa ga ovdje utoliko dodatno muči, kako ističe, to što s druge strane Željko Kerum "neloše stoji". "Izgleda da su razlog dva mala hotela kojima raspolaže", kaže naš sugovornik, koji nije želio da ga imenujemo. Upitan u telefonskom razgovoru za pojašnjenje, kao i eventualni demanti, Željko Kerum nije to želio komentirati. No, podsjetio je na činjenicu da su njegove tvrtke "ostvarivale i po milijardu i pol kuna godišnje te 50-ak mil. kn dobiti".