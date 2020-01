Todoriću, Sanaderu i HDZ-u počinju suđenja u novoj godini, evo što nas još čeka

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dok mu je 30. prosinca vijeće zagrebačkog Županijskog suda izricalo nepravomoćnu presudu u aferi Ina-MOL, kojom je nepravomoćno osuđen na još jednu kaznu od šest godina zatvora, bivši premijer Ivo Sanader, vrijeme je provodio u Krapinskim Toplicama, piše Ivana Jakelić za Večernji list.

Ponovljena suđenja

Odjeven u trenirku, sjedeći na stolici, telefonirao je u hodniku koristeći se telefonskom govornicom. Iako taj prizor izgleda malo retro, stvar je u tome da se Sanaderova rehabilitacija koljena odvija pod budnom paskom pravosudnih policajca. Jer na rehabilitaciju u Krapinske Toplice dovezen je iz Remetinca, u kojem služi kaznu od šest godina zatvora koja mu je izrečena u aferi Planinska.

Pravosudna 2019. tako je završila sa Sanaderom, a u 2020. Sanader će, kao i mnogi drugi političari svih stranačkih boja, i dalje biti čest gost suda na Zrinjevcu. Naime, u siječnju bi mu se trebalo nastaviti suđenje za Fimi mediju, u kojoj je optužen i HDZ. Riječ je o ponovljenom suđenju jer je prvu osuđujuću presudu ukinuo Vrhovni sud. Nova godina za Sanadera bi u pravosudnom smislu mogla biti važna. Vrhovni će sud valjda odlučiti o žalbama na druge dvije njegove presude; osuđujuću u aferi Hypo i oslobađajuću u aferi HEP-Dioki.

Osim toga, zbog Planinske je podnio ustavnu tužbu, uz nadu da će Ustavni i ovaj put odlučiti u njegovu korist. Odnosno da će mu ukinuti pravomoćnu osuđujuću presudu, kao što je to 2015. napravio u slučaju Ina-MOL. Ako bi se to dogodilo, Sanader bi imao šanse da izađe iz Remetinca, pod uvjetom, da mu nedavna presuda za Ina-MOL ne postane pravomoćna. No kako je ta presuda tek donesena, a njezino obrazloženje tek treba biti napisano, za što sud ima rok od tri mjeseca, te poznavajući način rada Vrhovnog suda, teško da će se o žalbama raspravljati prije kraja 2020.

Osim Sanaderu, u pravnom smislu, 2020. mogla bi biti burna i Milanu Bandiću. Dugogodišnjem zagrebačkom gradonačelniku nastavlja se suđenje za aferu Agram, koje će u siječnju početi iz početka. Razlog je tome to što će se postojećem spisu ponovno pripojiti dio spisa koji se odnosi na optužbe vezane za zbrinjavanje otpada u Zagrebu. Taj je dio optužnice bio vraćen USKOK-u na doradu, a nakon što su optužbe postale pravomoćne, spis će opet postati sastavni dio suđenja za aferu Agram.

To bi suđenje možda moglo biti okončano tijekom iduće, izborne, godine u koju Bandić ulazi dobrano poljuljan kampanjom koju protiv njega vodi Dario Juričan. Juričan je bio predsjednički kandidat koji se zalaže za “korupciju svima, a ne samo njima”, a u travnju bi trebao predstaviti i svoj film “Kumek”, koji se bavi načinom na koji Bandić i njegovi suradnici, od kojih će znatan broj tijekom 2020. također često pohoditi zgradu suda na Zrinjevcu, vode Zagreb. No apsolutna “zvijezda” na Zrinjevcu će iduće godine biti Ivica Todorić, najveći hrvatski tajkun, protiv kojeg bi uskoro trebala biti okončana istraga u aferi Agrokor.

Nakon toga trebala bi biti podignuta optužnica pa je realno očekivati da bi suđenje Todoriću i ostalima koji se terete da su taj koncern oštetili za 1,1 milijardu kuna moglo početi u jesen 2020. Osim suđenja za aferu Agrokor, Todorića čeka i postupak za plaćanje fiktivnih usluga, kojima je Agrokor oštećen za milijun eura.

Suđenje za 18 tona trave

U 2020. svoju pravosudnu sudbinu vjerojatno će doznati i Nadan Vidošević, bivši šef HGK, i Nada Čavlović Smiljanec, bivša šefica Porezne uprave i bivša saborska zastupnica SDP-a. Njihova su suđenja blizu završne faze, pa je realno očekivati da bi im nepravomoćne presude mogle biti objavljenje do ljeta.

Zgradu suda na Zrinjevcu tijekom 2020. pohodit će i dvoje bivših ministara kulture, SDP-ova Andrea Zlatar Violić i HNS-ov Berislav Šipuš, koji također mogu očekivati da im tijekom 2020. bude objavljena nepravomoćna presuda. U idućoj godini suđenja će još uvijek trajati i Tomislavu Sauchi, bivšem predstojniku ureda Zorana Milanovića, koji sada svojom rukom u Saboru podržava Vladu Andreja Plenkovića, te Marini Lovrić Merzel, bivšoj SDP-ovoj županici. I njih dvoje može očekivati kraj svojih suđenja u idućoj godini, a kako sada stvari stoje, većina presuda bivšoj političkoj eliti mogla bi biti donesena do kraj iduće godine.

Odnosno taman na vrijeme da u kampanji za predstojeće parlamentarne izbore politički protivnici jedni druge mogu napadati zbog korupcije. Što se tiče klasičnog kriminala, iduće godine bi trebalo početi suđenje Tomislavu Sablji i njegovim suoptuženicima koji se terete za krijumčarenje 18 tona marihuane vrijedne 11 milijuna eura. Priče su to, koje će sa svojim pravosudnim raspletima u idućoj godini zasigurno intrigirati javnost, a koliko će ti raspleti utjecati na javnu percepciju o (ne)sposobnosti našeg pravosuđa da se obračuna s korupcijom i organiziranim kriminalom, tek će se vidjeti.