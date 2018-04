Todorić: "Ma za što da ja idem u zatvor?! Ovo je sramota! Ništa nemam, ni ja ni djeca!"

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Do ovog trenutka nisam ništa poduzeo protiv svoje države. Apsolutno ništa. Ono što je logično i na što imam pravo je da povedem tužbu, u Americi ili negdje drugdje, to bi bilo logično da napravim. Mogao sam na ovom suđenju ići na to da dokažem na koji se način hrvatska država ponaša, jer za to ima tisuće i tisuće dokaza. Ustvrdio je to Ivica Todorić bivši vlasnik Agrokora u intervju za emisiju "Točka na tjedan" na N1.

Na pitanje zašto, Todorić je uzvratio:

"Nisam htio raditi štetu mojoj državi, blatiti moju državu. Zasad mislim da protiv mene nije država već pojedinci iz države, a vidjet će se iz kojih razloga", naveo je Todorić.

Naveo je kako tu nije samo Matrina Dalić

"Od prvog dana vrlo je aktivan premijer Plenković. Svaki dan komentira Agrokor i brani postupke Dalić i ekipe, a gospodin Božinović je očito zajedno u tom društvu. To su ljudi koji su na vrlo visokim funkcijama i koji koriste državnu poziciju da štite ono što se danas radilo u Agrokoru, što se otimalo, što se progonilo ljude u Agrokoru", izjavio je.

Ustvrdio je kako je Lex Agrokor potpisao pod pritiskom te da kompanija nije bila u problemima.

"Da ja nisam potpisao mogla su potpisati dva moja suradnika, pa onda neki dobavljač. Da ja nisam potpisao to bi se dogodilo. Ja sam bio pod jednim strašnim pritiskom i da sam ja išao u sukobe ja bih napravio ogromnu štetu, Agrokoru, suradnicima, firmi, Hrvatskoj", izjavio je Todorić.

Na pitanje boji li se odlaska u zatvor, Todorić je najprije odgovarao protupitanjima.

"Kaj bi se ja bojao? Za što da ja idem u zatvor? Koji istražni zatvor? Ovo je sramota. Neka pokažu što sam uzeo. Imam 25 posto objekta u kojem stanujemo, ne zato što sam to poklonio djeci koja rade 25 godina od jutra do sutra. Mogu li oni imati kakav stan? Oni su to zaradili, jedan dio prostora u kojem živimo, to je njihova imovina. Ni to ne bi imao, to je sve bilo Agrokorovo. U jednom trenutku je došla Hypobanka i rekla da imaju 150 milijuna kuna kredita i da imaju prijedlog da mi daju kredit za kuću, da on vrati novac Agrokoru, a Agrokor nama. Da bi oni radije financirali hipoteku. Da se to nije dogodilo i to bi bilo Agrokorovo. Ja ništa nemam, ništa, nigdje ništa, nijednog eura. Ali ne ja, ne moja djeca, šogor, ne moja šira obitelj ili šira obitelj. Nitko od njih. To je bila toliko fenomenalna firma, sve je bilo čisto. Na sve je plaćen porez. I sad vele da sam ja uzeo. Neka pokažu. Sad me traže u Kanadi, ali ne Hrvatska, da vi znate kolike moje pare okolo traže, kolike su oni sad agencije uzeli", kazao je u intervjuu za N1.