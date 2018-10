Tko preporuči dobrog i vrijednog radnika dobiva 10.000 kuna

Naši developeri su pretežno s diplomama tehničkih fakulteta ili veleučilišta, ali zapošljavamo i druge profile ljudi, kaže Goran Kalanj/Ivan Lacković

Zagrebačka tvrtka pomalo egzotičnog imena Serengeti (po velikom području savana u Tanzaniji i Keniji, s najvećom seobom sisavaca na svijetu, svojevrsnom 'desetom svjetskom čudu prirode', kaže londonski Independent, op.a.) bavi se razvojem kompleksnih poduzetničkih poslovnih aplikacija, uglavnom za vodeće proizvodne kompanije u svijetu, od ponajvećeg proizvođača opreme za zavarivanje za kojeg programiraju robotsku ruku, do lidera u solarnoj industriji baterijama te glavnih aktera u sektoru logistike.

Rade po modelu tzv. team extension, koji podrazumijeva da se, objašnjava osnivač i direktor Serengetija Goran Kalanj, daje ekspertiza u nekoliko industrijskih vertikala pa s partnerima osigurava zaokružena softverska konzultantska usluga.

"Surađujemo s kompanijama koje rade tzv. tradicionalne fizičke proizvode, ali su svjesne da napredak i poboljšanja mogu postići upravo u području softvera koji je sastavni dio tih proizvoda ili ih pokreće. Danas je fizički dio proizvoda lako prekopirati, ali se vrhunski proizvodi od mediokritetnih razlikuju upravo po ugrađenom softveru i funkcionalnostima", kaže Kalanj i dodaje da su stručnjaci Serengetija duboko uključeni u cijeli proces kod naručioca, od prijedloga za poboljšanje poslovanja do projektiranja sustava i programiranja rješenja.

I to sve radnici, kojih je početkom godine bilo 60, od ovoga tjedna više od 100, do kraja godine više od 120 (razlog, kažu, za slavlje), iako posluju uglavnom s europskim kompanijama, čine odavde, bilo iz ureda u Zagrebu, bilo od doma ili u kombinaciji, dakle bez potrebe odlazaka u inozemstvo.

Sa suvremenim tehnološkim pomagalima to nije ni čudno ni zahtjevno, komuniciraju svakodnevno, tek povremeno se kao organizacijski timovi nalaze uživo. No, ono po čemu Serengeti jest egzotičan u hrvatskim razmjerima, jest odnos prema zaposlenicima. Kalanj će reći: Nama zaista nije cilj zaposlenike držati u uredu noćima, na raznim hackatonima kao što to rade startupi. Naš idealni zaposlenik je situirani odrasli zreli developer/ica sa značajnim iskustvom koje može upotrijebiti u složenim projektima za klijenta.

Svjesni su da se ne mogu, nastavlja, uspoređivati s tehnološkim gigantima u segmentu 'ugađanja' zaposlenicima. Pitali smo ga imaju li oni "sistem" kao Google ili drugi velikani Silicijske doline, koji nude svojima i lounge prostore i igrališta... "I mi imamo stol za ping pong, pikado, sve moguće kave, sokove, voće, subvencionirane sportske aktivnosti…, ali sve navedeno su benefiti s prolaznim wow efektom koji na kraju dana ne sudjeluju u odluci o ostanku ili odlasku iz kompanije", odgovara direktor.

Zato je, otkriva, što ne zvuči kao propaganda, njihova najveća prednost "istinsko poštovanje work/life balansa i razumijevanje za sve moguće životne i obiteljske situacije koje mogu nastati". U svojim uredima (od ove godine u Bjelovaru s 13 zaposlenika, a u Varaždinu s pet, oba planiraju povećati, imaju i urede u Beču i Amsterdamu) njeguju tako otvorenu komunikaciju u svim smjerovima, uz izbjegavanje birokracije, papirologije i višestrukih odobrenja za donošenje odluka.

13 zaposlenih Serengeti ima u svom uredu u Bjelovaru, a u Varaždinu pet

"Svi se zaposlenici imaju priliku usavršavati na plaćenim edukacijama na tehnološkom, poslovnom i osobnom polju. Omogućavamo redovite zajedničke sportske i rekreativne aktivnosti te održavamo mjesečna opuštena druženja sa zanimljivim predavanjima", objašnjava Goran Kalanj. I dok smo saznali kako im je na poslu, prenosimo i direktorov uvid u profil zaposlenika, ali i vještine koje bi svaki potencijalni kandidat, želi li biti dio Serengetijeve zajednice, morao imati. Također, navodi i kako tvrtka potiče napredovanje.

"Naši developeri su pretežno s diplomama tehničkih fakulteta ili veleučilišta, ali zapošljavamo i druge profile ljudi koji imaju dovoljno relevantnog i dokazivog programerskog iskustva. Ono po čemu je Serengeti jedinstven je da osim klasičnog vertikalnog napredovanja potičemo i potpune promjene karijere naših zaposlenika uz sav pripadajući support, coaching i to bez potrebe za startanjem od nule, s nižim uvjetima.

Imamo već nekoliko primjera zaokreta od 180 stupnjeva i uspješnog prelaska programera u prodaju, programera u ljudske resurse, a najnoviji primjer je direktorica operativnog poslovanja koja je u poslovanje cijele kompanije došla iz pravne službe preskočivši nekoliko stepenica. Bitno je naglasiti da nama formalno obrazovanje nije najbitnije.

Uz relevantno programersko iskustvo bitno je da zaposlenik posjeduje integritet i da je top performer. Top performer ne mora nužno biti zaposlenik s najvećim tehničkim znanjem već osoba koja posjeduje i znanja poslovanja, otvorena je, sklona propitivanju, mjerenju, testiranju, poboljšanjima svega oko sebe." Plaće su većinom, ocjenjuje direktor, kompetitivne, na razini tržišta ili više, po nekim podacima u softverskom su segmentu u Top 50 najboljih u 2017. prema najvećoj prosječnoj plaći u odnosu na broj zaposlenih. Prihodi tvrtke lani su bili 20,5 milijuna kuna i u odnosu na 2016. veći su za 66%, bruto dobit bila je 1,7 milijuna, dok je plan za ovu godinu postići 37 milijuna kuna prihoda i višestruko povećanje dobiti. Izvoze više od 50% prihoda.

U još je jednoj stvari Serengeti "neobičan" čak i za europske pojmove kad je posrijedi odnos prema ljudskom resursu - ove su godine pokrenuli interni natječaj, među zaposlenicima, kako bi ih potakli da dovedu nove provjerene kadrove i nagradili ih za trud. Istakli su da će onaj tko preporuči dobrog i vrijednog developera dobiti do 10.000 kuna u gotovini.

"Ohrabreni pozitivnim prijemom kod zaposlenika odlučili smo s takvim konceptom izaći u javnost te ponuditi ovakav poticaj širem krugu ljudi, zapravo svima u Hrvatskoj koji poznaju kvalitetne programere. Ovom kampanjom smo proširili naš doseg te dopiremo tamo gdje uobičajenim kanalima oglašavanja poslova ne bismo mogli. Imali smo dosta prijava i iskristaliziralo se nekoliko pojedinaca koji su na taj način zaposleni.

Ovo je bio klasičan slučaj uspješnog performance marketinga gdje su uspješna stopa konverzije i ukupni troškovi kampanje u odnosu na dobiveno višestruko manji nego akvizicije top zaposlenika drugim kanalima. Ovu kampanju planiramo povremeno ponavljati. Činjenica je da IT stručnjaci gotovo dnevno dobivaju poslovne ponude među kojima su i one u inozemstvu.

Možda bismo naveli upravo to da IT stručnjaci najmanje odlaze u inozemstvo jer je i u Hrvatskoj potražnja za njima tolika da na tržištu postižu izuzetno dobre uvjete. Ako ćemo se poslužiti građevinskim terminima: It's a buyers market. Također, ne žele svi developeri otići u inozemstvo zbog obiteljskih i prijateljskih veza te različite razine poduzetnosti, volje za rizikom i izlaskom iz komfora. U Serengetiju priliku nudimo najrazličitijim profilima ljudi koji se unutar kompanije mogu ostvariti na domaćim ili stranim projektima te tako dobiti iskustvo rada u inozemstvu ali živjeti u Hrvatskoj. ", zaključuje ovaj informatički poduzetnik, koji u poticanju radne snage i poslovima s inozemstvom kao da ne poznaje granice.

Tvrtka ove subote 20. listopada u Bjelovaru priredjuje 1. Geticon konferenciju, na bjelovarskom Veleučilištu, za studente računarstva, mehatronike i zaposlenike u tech industriji u Bjelovaru i okolici. Moći će doznati sve što ih zanima o vrijednosti i poslovnim prilikama koje im Serengeti pruža.