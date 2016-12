Tko ne plati porez neće moći registrirati vozilo

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Vlasnici automobila i motocikala od početka 2017. godine plaćat će porez na cestovna motorna vozila pri produženju registracije u stanicama za tehnički pregled. Odnosno, baš kao što sada ne mogu produžiti registraciju svoga automobila ili motocikla bez plaćanja cestarine, tako se od iduće godine neće moći produžiti dok ne plate porez.

Na ovaj detalj moraju obratiti pozornost vlasnici automobila i motocikala kako ne bi bili iznenađeni s novim financijskim izdatkom u stanici za tehnički pregled.

Vlasnik automobila starog od pet do deset godina čija snaga motora ne prelazi 55 kilovata, kod registracije mora platiti porez u iznosu od 200 kuna. Ako je automobil star do dvije godine s istom snagom motora, porez je 300 kuna. Najviši iznos poreza - 1500 kuna - plaćaju vlasnici automobila do dvije godine starosti s motorom snažnijim od 130 kW.

Kod motocikala porez plaćaju vlasnici vozila čiji motor prelazi snagu od 20 kilovata i to do deset godina starosti, a iznosi su 50, 80 i 100 kuna, ovisno o starosti. Za snažnije motore na motociklima porez iznosi od 50 kuna za one starije od deset godina, do 1200 kuna za motocikle do dvije godine starosti i snagom motora većom od 80 kW, piše Glas Slavnoije.

- Ovaj porez vlasnici vozila plaćat će na šalterima u stanicama za tehnički pregled, sasvim uobičajeno, zajedno sa svim drugim davanjima koja su obvezna prije produžetka registracije automobila ili motocikla. Nikakvih posebnih promjena neće biti u stanicama za tehničke preglede, jer se mijenja samo model plaćanja. Rješenje o porezu vlasnici vozila dobit će također u stanici za tehnički pregled. Reakcije građana koje imamo čak govore da im je ovaj model prihvatljiviji, jer će odmah riješiti svoje obveze, a ne kao do sada, naknadno tijekom godine, što pojedinci i zaborave uplatiti pa poslije dobivaju opomene - kaže pomoćnik uprave za tehničke poslove Centra za vozila Hrvatske Goran Pejić za Glas Slavonije.