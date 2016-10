Tko će i kako biti kažnjen za terase na Trgu Petra Preradovića?

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Devet dana. Toliko je prošlo otkako je gradonačelnik Milan Bandić obećao kazniti odgovorne u dvama gradskim uredima – Uredu za izgradnju grada i Uredu za zaštitu spomenika i kulture – koji su izdali dozvole za postavljanje dviju terasa na Preradovićevu trgu. No o kaznama i propustima u slučaju “Cvjetni” više ni riječi.



Iako su mu trebala točno 24 sata da promjeni mišljenje pa “najbolje terase” prozove “kućama” koje se hitno moraju ukloniti, sada Bandiću treba puno više vremena no što je obećao da “pronađe” krivce. Tvrdio je još prošli tjedan pred novinarima: “To će biti riješeno”, evo već novog tjedna, a ime ili imena odgovornih nitko ne zna.



Je li doista “slučaj Horvatinčićevih terasa”, koje su tek posvjedočile o neplanskom uređenju, ali i nepostojanju jasnih kriterija za terase ugostiteljskih objekata, pao u zaborav ili je u tim gradskim uredima stvarno teško pronaći onoga koji je odlučio da se takvo zdanje može postaviti? Čak i onda kada je zamjenica pročelnika za zaštitu spomenika i kulture Zrinka Paladino samoinicijativno javnosti opisala kako je izgledao proces izdavanja dozvola? I to onaj proces u kojem je zamjenik pročelnika za izgradnju grada Alan Ordulj proglašen tekličem koji je potrebne dokumente na potpis nosio pročelniku Silviju Novaku. A to ipak nije praksa u gradskim uredima. Kakav god odgovor bio, građani Bandićevo obećanje nisu zaboravili.



Žele znati kome se potkrao propust koji će usto biti naplaćen tužbom Horvatinčićeve tvrtke. Iz proračuna, naravno. Bez komentara su i u Horvatinčićevoj tvrtki, ne žele reći jesu li pokrenuli spor protiv Grada koji su najavljivali još za rušenja terasa. A građani? Oni su u slučaju terasa poslali poruke: dosta im je nasilnih intervencija u javnom prostoru. Naročito onih koji su na štetu njihova komoditeta i rijetkih pješačkih zona u metropoli. Najmanje što očekuju jest da se za javne površine ne moraju boriti ni prosvjedovati i da se njihovo mišljenje uvažava.