Tihomir Orešković: Ostat ću u Zagrebu s obitelji, vidim se u biznisu

Tehnički premijer Tihomir Orešković izjavio je u četvrtak da se, nakon što prestane obnašati dužnost premijera, 'vidi' u biznisu nakon kraćeg odmora, ali da će ostati u Zagrebu jer mu je tu obitelj.

Orešković se nada i da će se nova vlada formirati što prije.

Kako je izjavio novinarima nakon posjeta Staroslavenskom institutu, osobno će se malo odmoriti i s početkom iduće godine ponovno ući u poslovni svijet iako još nije točno definirao gdje će se vratiti, ali će ostatiti u Zagrebu gdje mu je obitelj i gdje mu djeca idu u školu te će mu Zagreb biti baza.

Na pitanje o tomu kako sagledava regionalnu politiku i tko su, po njegovu mišljenju, glavni hrvatski partneri i saveznici u regionalnoj politici Orešković je odgovorio kako je Hrvatska, kao najnovija članica EU-a i kao članica NATO-a, i on osobno na bilo kojemu sastanku gdje je bio i kada je imao priliku, uvijek davao potporu Bosni Hercegovini (BiH) i Srbiji.

Dodao je kako je i na nedavnu sastanku u Beču s makedonskim premijerom Emilom Dimitrievim dao potpru i makedonskim nastojanjima za europskim integracijama. Orešković smatra kako bi cijela regija trebala što prije pristupiti EU-u, pa čak i NATO-u, kako bi se, rekao je, smanjile tenzije i ojačali mir i stabilnost regije.

Uvjeren je kako "Hrvatska kao glavni 'igrač' u regiji može dati potporu toj stabilnosti", te ocijenio "da dobro surađujemo s partnerima u regiji, poduprijet ćemo ih, ali i tražiti da ispune sve uvjete koje je morala ispuniti i Hrvatska".

Kad je riječ o tomu treba li EU ukinuti sankcije Rusiji, Orešković je odgovorio kako je to tema koje je često na "europskome stolu". Uvjeren je da će se to pitanje dodatno razmotriti, iako još možda za to nije vrijeme.

Orešković: Tehnička Vlada radi sve po zakonu i što je u njezinoj nadležnosti

Na pitanje je li podmirio račune za boravak njegove obitelji u vili Costabelli u Opatiji, premijer je rekao da još nije, jer je zatražio neke dodatne informacije, kako bi donio logičnu odluku koliko je dužan pa će taj iznos onda i platiti.

Premijer je odgovoro i na pitanje kako to da tehnička vlada donosi odluke poput one da dvije turističke investicije - projekt Autokamp Punta Nova i projekt Hotel Park 5* Rovinj, proglasi strateškim projektima i je li to smjela učiniti tehnička vlada. "Ne znam zašto se sada toliko govori o toj temi, jer je za mene logično da je riječ o strateškim investicijama što je čak pokrenula i bivša vlada, a ova vlada je radila sve po zakonu i nismo donijeli ni jednu odluku, niti ćemo je donijeti dok imamo ovlasti, koja nije u skladu sa zakonom", rekao je Orešković.

Izjavio je da se o svakoj točki koja je na sjednici vlade, ili koja će to biti, najprije konzultira smije li ili ne smije tehnička vlada o tomu odlučivati.

Ustvrdio je da su spomenuti strateški projekti u interesu Hrvatske, jer svi želimo da BDP raste, i sve je učinjeno po zakonu.

Na konstataciju da je dio investitora u te strateške turističke projekte posuđivao novac HDZ-u, premijer je odgovorio kako je i to sve bilo po zakonu te da se svaki investitor može i tako aktivirati, pa tu ne vidi nikakve probleme. Dodao je kako su te investicije samo proglašene strateškima jer je vladi cilj pokrenuti investicije.

Na primjedbu zašto ta odluka nije mogla čekati novu vladu, Orešković je uzvratio konstatacijom - tako bi mogli sve čekati i ocijenio kako "ova vlada nije čekala već je učinila sve što je mogla i što je bilo po zakonu i u okviru naših mogućnosti".