Tele2 zaposlenicima omogućio skraćeno radno vrijeme

Željka Košanski, direktorica ljudskih resursa Tele2 Hrvatska

Svjetski trendovi u poslovanju sve više ukazuju na potrebu za fleksibilnošću rada i poticanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života zaposlenika.

Uz primanja, dodatne slobodne dane i edukacije, kompanije danas moraju svojim zaposlenicima nuditi i dodatne pogodnosti kako bi ih zadržale i motivirale. Prema pisanju portala za ocjenjivanje poslodavaca, glassdoor.com, više od trećine zaposlenika pri odabiru posla veliku važnost pridaje dodatnim pogodnostima koje im poslodavac osigurava.

U skladu s tim, Tele2 Hrvatska, kompanija koju je baš ovih dana preuzela United grupa, odlučio je da od 25. svibnja omogući rad od kuće, do četiri dana mjesečno čime će se zaposlenicima omogućiti veća fleksibilnost u radu te olakšati ravnoteža između poslovnog i privatnog života.

"Iz godine u godinu ostvaruje se napredak u unapređenju procesa upravljanja ljudskim resursima, a ulaganje u razvoj i zadovoljstvo zaposlenika jedan je od ključnih preduvjeta za daljnji uspjeh i razvoj tvrtke. Prošlogodišnje istraživanje tvrtke Deloitte pokazalo je kako gotovo 75 posto milenijalaca smatra mogućnost rada od kuće ili na daljinu jednim od važnijih faktora prilikom odabira poslodavaca. Ovom odlukom i mi se približavamo i prilagođavamo novijim generacijama, koje traže moderniji način rada i drugačije pogodnosti. Ljudima je važno njihovo slobodno vrijeme, a sama činjenica da zahvaljujući mogućnosti povremenog rada od kuće neće morati putovati do ureda, moći će uštedjeti sat do dva i to vrijeme iskoristiti za svoje privatne obveze", objašnjava Željka Košanski, direktorica ljudskih resursa Tele2 Hrvatska.

Zaposlenicima u Tele2 se već nudi niz pogodnosti - od stimulativnih primanja, godišnjih bonusa, preko beneficija poput dodatnog zdravstvenog osiguranja, naknade za rođenje djeteta, ali i aktivnosti vezane uz poboljšanje života zajednice. Na raspolaganju im je i niz razvojnih programa, poput stručnih seminara, treninga razvoja interpersonalnih vještina, interne edukacije te učenja švedskog jezika.

Prateći trendove, Tele2 je prije dvije godine zaposlenicima omogućio i skraćeno radno vrijeme petkom. "Svi mi povremeno želimo izbjeći gužve u prometu, odraditi posao u svojoj oazi mira i iskoristiti sat vremena više za privatni život. Mogućnost rada od kuće potez je koji još jednom ukazuje na to da Tele2 zaposlenike stavlja na prvo mjesto i kao moderna kompanija, ide ukorak sa svjetskim trendovima", poručuje Inga Krpan, koordinatorica ureda Uprave.