Tedeschi se prilično žestoko obrušio na Todorićevo ponašanje: 'To je svinjarija'

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

"Treba biti vrlo jasan. S takvim liderima smo dospjeli tu gdje jesmo. Jesu li oni bili sposobni? Oni su naoko bili sposobni, bili su probitačni. Oni nisu igrali u zakonskim normama po pravilima. Ako netko smatra da je lider onaj koji je inovativan, koji svjesno krši pozitivne pravne propise, onda je u krivu. Takva vrsta liderstva nas vodi u kaos, direktno osiromašuje društvo i šalje mladima poruku 'u ovakvom društvu se može na ovakav način uspjeti'", rekao je Tedeschi.



Obrušio se na dugogodišnji način upravljanja u tom koncernu i ponašanje Uprave, pogotovo Ivice Todorića, objavio je HRT.

"Kad je trebalo primati dobre plaće i pakete od 10.000 eura mjesečno, sa skupim automobila i beneficijama, tada su bili formalno članovi uprava i radili su svoj posao. A kada se ispostavilo da je takvo upravljanje stvorilo milijarde kuna gubitaka, tada odjednom oni nisu odgovorni. Jedan član uprave se brani kako je potpisao neki dokument, jer se slučajno našao u zgradi u tom trenutku. Drugi tvrdi kako je ekonomski obrazovan, ali da ne zna čitati financijske izvještaje, treći kaže kako je financijska izvješća vidio tek kad su objavljeni na web stranicama kompanije, četvrti govori da ne zna kada je bio član uprave, peti da se sjednica uprave nije održala osam godina. Pa to je dječji vrtić, a ne korporativno upravljanje. Nećemo nigdje doći ako svi upravljači ne odgovaraju za svoje ponašanje, to treba biti poruka svega ovoga. Neće proces restrukturiranja Agrokora biti točka preokreta, ako svi odgovorni ne odgovaraju i ako ne usvojimo drugačija pravila i norme ponašanja, a nisam siguran da će se to dogoditi", kaže Tedeschi.

"To što Ivica Todorić radi, to je svinjarija. Pobjeći i ostaviti brod sa više desetaka tisuća zaposlenih, ostaviti cijeli svoj tim da bude pod istragom i negdje iz daljine nekog komfora, Londona, držati predavanje ukupnom hrvatskom gospodarstvu i društvu u cjelini, pa i šire, kako je on u pravu, a ovdje je evidentna rupa od više milijardi kuna, to govori o antivodstvu. Zbog toga ako govorimo jednu rečenicu što je lider – to je odgovoran vođa. Odgovoran vođa nikad ne bi dopustio ovakvu situaciju i nikad se ne bi ovako ponašao", kaže Tedeschi.



Davor Tomašković je rekao kako će kolaps Agrokora svakako ostaviti traga, ali da neće pomoći mladim ljudima da nauče kako trebaju raditi. Odgovornost je, smatra Tomašković, na onima koji upravljaju velikim kompanijama da odgoje nove mlade menadžere.



Tema emisije Poslovni tjedan bila je "leadership", a urednica emisije Eliana Čandrlić rekla je da u hrvatskom jeziku nemamo pravu riječ koja bi opisala što se krije iza tog engleskog pojma. Gosti emisije bili su predsjednik uprave Atlantic grupe Emil Tedeschi, predsjednik uprave HT-a Davor Tomašković, glavni savjetnik ravnatelja HRT-a Damir Novinić i maestro Tomislav Fačini, šef dirigent zbora HRT-a.



Emil Tedeschi je rekao kako već godinama upozorava na nisku razinu upravljanja i upravljačkih kapaciteta u Hrvatskoj i u privatnom sektoru i u javnoj upravi. Stanje u hrvatskom gospodarstvu povezano je s ljudima i timovima koji njime upravljaju, smatra Tedeschi.