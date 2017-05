Tedeschi: Rješenje situacije oko Agrokora bit će bolno

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Predsjednik Uprave Atlantic grupe Emil Tedeschi ustvrdio je u srijedu kako je vrlo vjerojatno da će Agrokorovi vjerovnici morati otpisati dio svojih potraživanja prema koncernu te da njegova kompanija može podnijeti i teoretski 100-postotni otpis svojih potraživanja.

U razgovoru s novinarima tijekom Dana poduzetnika, Tedeschi je još jednom pohvalio "brzinu i spremnost Vlade da amortizira probleme izvjesnog stečaja Agorkora koncem ožujka i početkom travnja donošenjem zakona o sistemski važnim tvrtkama".

No, ističe, to ne znači da je sve idealno, kao i da svi moramo shvatiti da se ovo događa prvi put i da nismo do sada imali ovakvu korporativnu krizu, koja je i kriza korporativnog upravljanja u Hrvatskoj, na što vlade nemaju utjecaja.

"Kriza govori prije svega o svima nama, a ne samo o javnoj administraciji, odnosno o ovoj ili nekim prošlim Vladama. Moramo se zapitati zbog čega je došlo do ovakve krize u Agrokoru, zbog čega je došlo do kriza u čitavom nizu kompanija koje su surađivale s Agorkorom i zbog čega su u krizu došle i financijske institucije? Kakav je nivo korporativnog upravljanja, koliko je transparentan i efikasan te kako upravljamo rizicima? Za to nam nije kriva ni ova ni prošla Vlada", izjavio je Tedeschi, dodajući da time ne želi opravdati niti jednu vladu, već da treba iskreno reći tko je do ove situacije doveo.

"Nitko nije prisilio ni jednog dobavljača da daje robu, a osnovni krivac za ono što se dogodilo Agorkoru je jedino i isključivo uprava Agorkora", istaknuo je Tedeschi te dodao da nikome nije u interesu stečaj Agorkora, pa tako i Atlantic u punom kapacitetu dostavlja robu Agrokoru, a novi se računi u roku podmiruju.

No, naglašava, "vjerujem da ćemo svjedočiti rješenju koje će biti bolno za sve sudionike, ali ne toliko bolno da ne bi svjedočili rađanju nove kvalitete".

"Teško je vjerovati da ćemo svi iz ovog procesa izaći bez ikakvih otpisa, ali bitno je da budu takvi da ih dobavljači mogu podnijeti. Pritom ne zaboravimo da nema uravnilovke, neki su uspijevali upravljati rizicima bolje od drugih i danas im je u ovoj krizi lakše", rekao je Tedeschi ustvrdivši da je Atlantic grupa izuzetno dobro upravljala rizikom, da nije jako izložena krizi i da je spremna i na bolno rješenje.

"Atlantic grupa ne zaziva nikakav otpis, ali može otrpjeti bez ikakvih problema 100-postotni otpis, to je odgovorna tvrdnja", naglasio je Tedeschi.

Unatoč tome, kazao je, Atlantic će ostati solidaran s ostalim dobavljačima, jer je svjestan da "neki kolege ne mobu podnijeti niti bitno manje otpise", do kojih će vrlo vjerojatno doći, jer su prema postojećim pokazateljima dugovi Agrokora su veći od imovina.

Osvrnuo se i na najnovija događanja oko Agrokora, vezana uz novo kreditiranje, rekavši da je to očekivano, jer Agorkoru, kao najvećem poslovnom sustavu u Hrvatskoj i regiji, nedostaje likvidnih sredstava za normalno funkcioniranje, posebno uoči turističke sezone kada kompanijama treba osigurati veće količine robe na zalihama.

"Vjerujem da će izvanredni povjerenik sa svojim timom i međunarodnim savjetnicima uspjeti dogovoriti novu kreditnu liniju i moramo u tome imati strpljenja", jer Agrokor nije zapao u probleme preko noći pa se niti problem ne može riješiti preko noći, rekao je čelni čovjek Atlantic grupe.