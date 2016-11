Foto: Luka Stanzl / Pixsell

Svoju četvrt vodio bi i profesionalno, ali ne bez 10 do 12 tisuća kuna mjesečno. Plaća je to koju, kaže predsjednik Gradske četvrti Podsljeme Krešimir Kompesak, ima i prosječni hrvatski gradonačelnik, a čelnici četvrti upravo će to, novim ovlastima koje im je obećao gradonačelnik Milan Bandić, donekle i postati.



Još dogovaraju detalje



– Prema onome što je rekao gradonačelnik u svojoj revolucionarnoj odluci oko mjesne samouprave, četvrti će ponovno dobiti ovlasti kakve su imale u vrijeme kad su bile općine. O potrošnji novca moći će odlučivati građani direktno, i to preko mjesnih odbora, koji više neće biti tu samo da predlažu četvrtima što bi se moglo raditi. Ali s ovlastima dolazi i odgovornost! Sad će ga, primjerice, ako neka ulica ne bude očišćena od snijega, morati pojesti predsjednik mjesnog odbora, a ne gradonačelnik – kazao je predsjednik Podsljemena Krešimir Kompesak, koji za dvjesto posto veći budžet svoje četvrti već ima planove. Svake godine s 30, umjesto dosadašnjih 11 milijuna kuna, mogli bi se obnavljati svi parkovi, dovršiti kanalizacija i uvesti voda te plin.



– Ne radimo roštilj dok je zec još u šumi – oko prijedloga gradonačelnika kako bi se za četvrti sljedeće godine izdvojilo 814, a ne dosadašnjih 280 milijuna kuna još uvijek je skeptičan predsjednik Četvrti Donja Dubrava Milan Draženović. Investirati novac bio bi najmanji problem, kaže Draženović, ali treba pričekati odluku Skupštine o podjeli sredstava, kao i da se u gradonačelnikovoj stranci dogovore oko svih detalja.



– Ne znamo koje bi nam bile nove nadležnosti, kako bismo radili, kao ni tko bi bila ta profesionalna osoba na čelu četvrti. Priča se o nekom stručnjaku, a to bi mogao biti čak i netko iz Grada tko će se samo postaviti na čelo četvrti – objasnio je predsjednik Donje Dubrave te dodao kako se reorganizacija četvrti, ali i veći budžet, traži već godinama. On je, istaknuo je, sa suradnicima već napravio plan za komunalne akcije u 2017., a dobije li još novca, vrlo će ih rado dopuniti. Baš kao i predsjednik GČ Črnomerec Josip Jelić, koji je izračunao kako bi s 200 milijuna kuna za dvije godine riješio baš sve probleme kvartova pod svojom ingerencijom. Za koju plaću bi to radio, dođe li do toga da će predsjednici četvrti raditi samo taj posao, nije želio otkriti. Objasnio je, međutim, kako većim proračunom četvrti mjesne samouprave neće biti toliko vezane za sam Grad i njihove financije.



U skladu sa Zakonom



Nisu ni sada, ako su samouprave dovoljno lukave, rekao je Stanko Gačić, predsjednik GČ Maksimir koji je, objasnio je, ove godine, uz proračun od 12,5 milijuna kuna, potrošio još 15,5.



– Građani se ne bi trebali brinuti radi li se u njihovoj četvrti nešto novcem iz malih komunalnih akcija ili iz Grada. Kad nešto treba napraviti, treba, a mi nalazimo načina – rekao je Gačić, koji smatra kako naknade vijećnicima u mjesnim odborima treba ukinuti. Stranački su to ljudi uglavnom, kaže Gačić, koji za petsto kuna mjesečno sjednice uglavnom samo prosjede.



– U konačnici, ovom reorganizacijom mjesne samouprave konačno ćemo biti i u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji jednostavno ne poznaje način rada kakav je u Zagrebu, a to je da gradska četvrt i mjesni odbori imaju istu nadležnost – podržao je gradonačelnika Bandića Stanko Gačić.