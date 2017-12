Stiže 26 milijuna kuna za 'dnevni boravak' tvrđave u Minerskoj, a do sezone će sv. Nikola biti osposobljen za posjetitelje

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

"Dobili smo atrakciju koju ćemo morati valorizirati na kvalitetan način, a da je ne nagrdimo, to je zahtjevan zadatak ali vjerujem da ćemo ga uspješno ostvariti. Da bi gosti mogli posjećivati tvrđavu potrebno je osposobiti kopneni ulaz. Kao što znate tvrđava je pod posebnim nadzorom UNESCO-a i svaka radnja se mora iskomunicirati sa konzervatorima i UNESCO-om. Kopneni ulaz pokušavamo naći već neko vrijeme, pretpostavlja se da je nekad negdje postojao baš u onim kliještima, međutim ne možemo ga još utvrditi. Ako ubrzo ne bude rješenja morat ćemo raditi alternativni ulaz s kopnene strane što je glavni preduvjet da bi se tvrđava mogla posjećivati. Morski prilaz je glavni ulaz u tvrđavu, on je pod rekonstrukcijom koja će brzo biti gotova, a nastojat ćemo do sezone osposobiti tvrđavu u smislu sigurnosti za posjetitelje. To znači osigurati otvore da ne bi netko propao ili se ozlijedio, tako da bi taj minimalni sigurnosni dio trebao bit gotov do početka sezone", najavio je šibensko-kninski župan Goran Pauk za Šibenik.in.

Kazao je da će se ulaz na tvrđavu naplaćivati kad se za to ostvare uvjeti, te da će biti izrađene studije i plan upravljanja tvrđavom kako bi bila samoodrživa. Istaknuo je da već sad tvrđavu godišnje posjeti 100 tisuća posjetitelja, a najavio je da će prostor Minerske biti pretvoren u svojevrstan dnevni boravak za posjetitelje tvrđave.

"Na prostoru Minerske razvijamo krupni projekt putem EU fondova, a to je dovođenje Minerske u svrhu dnevnog boravka za tvrđavu, očekujemo potpisivanje ugovora vrijednog oko 26 milijuna kuna tijekom 2018. godine, a u međuvremenu ćemo s 2,5 milijuna kuna završiti izradu projektne dokumentacije za tvrđavu. Upravo taj dokument će nam kazati kako će se tvrđava realizirati i koliko će to sve koštati. Nastojati ćemo izvući sredstva iz EU fondova, u tome raspolažemo znanjima i iskustvom", kazao je Pauk.