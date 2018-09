Stanovnici ovog hrvatskog grada duguju milijune za kućne režije

Foto: Ivica Galović / Pixsell

Od 1. siječnja ove godine pa do 19. rujna Upravni odjel za komunalno gospodarstva Grada Osijeka zabilježio čak 8,4 milijuna kuna duga. Od navedenog iznosa na Finu je poslano ovrha za dug za komunalnu naknadu u iznosu od nešto više od četiri milijuna kuna. U pripremi su i opomene i ovrhe za preostali iznos duga, pojašnjavaju u ovom gradskom Upravnom odjelu. Dodaju kako su građani u slučaju prekoračenja roka uplate dužni platiti zatezne kamate, a komunalna naknada, u skladu s rješenjem, plaća se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, piše Glas Slavonije.



Nešto manji iznos dugovanja, 3,8 milijuna kuna, bilježi Unikom, no poručuju kako dug nije od znatnijeg utjecaja na financijsko poslovanje društva. Inače, kao i u slučaju komunalne naknade, Unikom također obračunava zatezne kamate koje se naplaćuju prilikom uplate računa na blagajni, odnosno prvog računa u polugodišnjem obračunskom razdoblju. Svi su navedeni dužnici obaviješteni o postojanju duga preko zasebne obavijesti, odnosno opomene koja se iskazuje na redovnom računu za usluge za mjesec siječanj i srpanj tekuće godine.

Protiv onih koji ne postupe prema opomeni pokreće se ovršni postupak koji Unikom u cijelosti vodi samostalno, i to uz minimalne troškove za korisnika (iznose prosječno 175 kuna), no oni koji dobrovoljno otplaćuju dug mogu računati na obročnu otplatu i odgodu ovrhe.