Staje se na kraj prodaji i iznajmljivanju POS-ovih stanova

Ministarstvo graditeljstva u proceduru će vrlo brzo uputiti zakonske izmjene koje bi trebale stati na kraj preprodaji povoljnih stanova iz programa POS-a, odnosno bogaćenju pojedinaca uz pomoć državnih subvencija.

U prvom “draftu” tog zakona, koji bi se uskoro trebao naći u javnoj raspravi, a kroz dva saborska čitanja trebao bi biti donesen do lipnja, stoji odredba po kojoj će budući ugovori o kupoprodaji stanova u sklopu programa POS morati sadržavati zabranu davanja u najam ili prodaju stana sve dok kupac prethodno ne otplati preostali iznos dugovanja, s kamatom na javna sredstva za razdoblje prekida otplate.

Prisilna naplata banke

Ako netko unatoč zakonskoj zabrani odluči prodati ili iznajmiti POS-ov stan, reagirat će Agencija za promet nekretnina (APN), koja će o svemu obavijestiti banku u kojoj je dignut kredit za kupnju stana, a banka će morati kredit u cijelosti proglasiti dospjelim i pristupiti prisilnoj naplati. Uz to, kupac će APN-u morati isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora. Država bi, dakle, od takvih naplatila sve što je uložila u subvenciju, bez obzira na to u kojem se trenutku prije isteka kredita stan ponudi na prodaju ili u najam. Na taj način destimuliralo bi se one koji bi se odlučili na prodaju stanova kalkulirajući s eventualno nižim vrijednostima nekretnina u trenutku prodaje, piše Večernji list.

Klauzula u novim ugovorima

Kada stan bude otplaćen, vlasnik će njime moći raspolagati po volji, budući da je od tada riječ o punom privatnom vlasništvu, koje štiti Ustav. Ustavna zaštita vlasništva priječi i da se nove zakonske odredbe primijene na ugovore koji su već sklopljeni, tako da se zabrane neće odnositi na one koji su stan već kupili u sklopu tog programa. Oni, dakle, s POS-ovim stanovima i dalje mogu činiti što žele, no u Ministarstvu najavljuju da će svi novi ugovori, bez obzira na to što planirani zakon još nije donesen, sadržavati klauzule po kojima se takvi stanovi neće smjeti prodavati niti davati u najam.