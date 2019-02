Prije tri mjeseca preuzeo ključeve POS-ovog stana, a sada ga prodaje za dvostruko više

Foto: Vjeran Žganec Rogulja / Pixsell

Samo tri mjeseca nakon što su u novoizgrađeni višestambeni kompleks podignut provedbom programa društveno poticane stanogradnje, u Punatu na Krku, uselili sretni kupci državim i lokalnim potporama podignutih stanova, na internetskim oglasnicima na prodaju je ponuđen jedan od stanova, i k tomu procijenjen po gotovo dvostruko većoj cijeni od one po kojoj ga je 'sretni kupac' ondje kupio, piše Novi list.

Informacija da se, tek po useljenju u građevinu čija je izgradnja, sukladno odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, bila obilato financijski potpomognuta i od države, ali i same Općine Punat, netko od kupaca odlučio okoristiti situacijom i masno zaraditi na tržišnim uvjetima baziranoj preprodaji jeftino kupljene novogradnje, brzo je prostrujala Puntom. To i ne čudi s obzirom na to da je zbog potrebe poštovanja zakonskih odredbi i njima propisane maksimalne cijene POS-ovih stanova, a koja po kvadratu ne smije biti viša od 1,125 eura, Općina osigurala vlastito učešće u financijskom zaokruženju tog projekta.

Da se pažnja lokalne javnosti i opravdano nezadovoljstvo otočana tim saznanjem pročulo i do samog prodavatelja potvrđuje i to što je, nakon što se o tom slučaju počelo intenzivno ćakulati među Puntarima, oglas postavljen na Njuškalu, ali i web-oglasniku jedne otočne agencije za prodaju nekretnina brže-bolje uklonjen. Ipak, spoznaja da među kupcima javnim novcem isfinanciranih stanova postoje i neki koji ondje očito nisu rješavali svoje odnosno stambeno pitanje svojih obitelji sve koji su to uvidjeli opravdano je ispunila ogorčenjem.