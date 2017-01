Split dobiva unikatni hotel u zraku: Gosti će spavati doslovno iznad glava prolaznika

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

U Dioklecijanovoj ulici uređuje se još jedan hotel. Na prvi pogled radi se o zahvatu koji više ne bi nikoga trebao previše iznenaditi u kontekstu brojnosti turističkih objekata u Palači i povijesnoj jezgri, ali investitor projekta, bivši "Hajdukov" nogometaš Darko Miladin, tvrdi da će njegova investicija biti posebna.



Kako piše Slobodna Dalmacija, već sad može se reći da je posebno što će hotelske sobe biti u "zraku", odnosno, što će gosti spavati iznad glava prolaznika. No, sugovornik Slobodne kaže da posebnost nije samo u tome što je njegov hotel smješten iznad volta, a sobe bez prizemlja.



– Moj objekt se nalazi 90 posto iznad Dioklecijanove ulice, iznad volta kojim ljudi prolaze, a samo deset posto je sa strane. Nekad je to sve bio dio palače D'Augubio. No, specifično je što radimo hotel-baštinu. Sve vraćamo u prvobitno stanje. Izgledat će kao u 15. stoljeću. Od zidova, stropova, podova... Bit će nešto posebno. Hotel će imati pet soba, s recepcijom, ali bez restorana – najavljuje Miladin, koji ne vjeruje u estetiku čelika i betona u povijesnoj jezgri.



– Starine imaju dušu, funkcioniraju kao cjeline. Stavljamo drvene grede, venecijanski pod... Unutra neće biti betona, parketa, niti pločica. Nismo si postavljali rokove kada bismo trebali biti gotovi. Investicija je dosta zahtjevna, zgrada samo što se nije srušila – napominje investitor na lokaciji poznatoj kao kuća Cvitanić.