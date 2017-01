Split dobio jeftinu taxi službu Go Green

Zasad imaju 15 dozvola, a cijena po kilometru je šest kuna/Miranda Čikotić/PIXSELL

Split od utorka ima Go Green, novog taxi prijevoznika s vrlo niskom cijenama. Start stoji šest kuna, a toliko dođe i svaki dodatni kilometar.

Bit će to snažan udar na konkurenciju - primjerice Auto taxi Split drži minimalnu cijenu vožnje od 30 kuna, u što su uračunati start i početna tri kilometra. "Nismo ograničili najnižu cijenu, spremni smo putnika voziti i svega stotinjak metara ako treba. Ulazimo na tržište s potpuno novom filozofijom. Splićani se zbog loših iskustava ne žele voziti taksijem i zato nam je jako stalo izgraditi povjerenje naših sugrađana", rekao nam je Miljenko Marinić, tajnik Go Greena, registriranog kao Udruga za promicanje kvalitete rada i modernizacije taksi prijevoza. Udruga je dobila dozvole za 15 vozila, a svako ima po dva ili tri vozača.

"Krenuli smo u projekt socijalnog poduzetništva kako bismo se oduprli krupnom kapitalu, ali i onim taxi službama koje se šire iz drugih gradova. Ovako sav novac ostaje nama i Splitu. Svaki od članova udruge ima svoj obrt ili tvrtku, a udružili smo se pod istim brendom i kodeksom. Time postižemo bolje uvjete kod partnera kao što su autopraonice ili automehaničari. Među nama ima dosta visokoobrazovanih koji se nisu mogli drugačije zaposliti jer Split osim u turizmu i ne daje puno šansi za posao", objašnjava Marinić. Taksisti Go Greena planirali su izaći na splitske ulice već prošlog ljeta no, plan im se izjalovio jer je natječaj najavljen za travanj prebačen na kolovoz.

Potom su i ti rezultati poništeni pa je prošla sezona izgubljena, a novi natječaj proveden je tek u listopadu. Sada Split ima 182 taksista kojima je grad izdao dozvole, iako za njih nema dovoljno taksi stajališta. "Go Green je dobro rješenje za Split jer nama stajališta, iako ih imamo pravo koristiti, zapravo ne trebaju. Kad odrade vožnju, naši vozači se ne vraćaju na stajalište nego se odmah odazovu najbližem pozivatelju, pa nema praznih kilometara i možemo biti jeftiniji od ostalih", kaže tajnik. Iz Go Greena najavljuju uvođenje loyalty kartice, "s kojom će se Splićani, bez obzira je li sezona ili nije, moći voziti po cijeni od šest kuna za start i šest kuna po kilometru".

Znači li to da će cijene u sezoni zbog dolaska turista biti više? "Cijene će ljeti biti više, ali ne zbog turista. Split ima prometni problem, u sezoni se stvara enormna gužva, ponekad vam treba 45 minuta da prevalite put od 500 metara, što ne možete namiriti cijenom od šest kuna", objašnjava Marinić. Na pitanje pribojava li se Ubera, tajnik Go Greena kaže: "Ne bih puno komentirao nelojalnu konkurenciju, pogotovo nakon što je resorni ministar rekao da oni u RH posluju nelegalno. Vidim da Uber i dalje radi, pa mi nije jasno kakvu to poruku država šalje nama koji se držimo zakona".