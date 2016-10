Slovenci Adrisu ne daju Savu Re zbog hrvatskih obveznica

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Portfelj Croatia osiguranja (CO) rizičan je zbog prevelika paketa državnih vrijednosnica RH pa je slovenski regulator, Agencija za nadzor tržišta osiguranja (AZN), odlučio Croatiji i Adris grupi upaliti "crvenu luč", uskratiti dozvolu za povećanje udjela u društvu Sava Re, objavili su slovenski mediji.

Adris je, podsjetimo, tihim šopingom već otkupio 19,04 posto dionica Sava Re, što mu jamči 21,15 posto glasova, čime je postao drugi najveći dioničar, odmah iza slovenske države. Početkom godine iz rovinjske su grupacije najavili kako u biznis osiguranja namjeravaju uložiti dvije milijarde kuna i biti lider u regiji. Tek s udjelom od 33 posto dionica Adris može objaviti javnu ponudu ostalim dioničarima, no s ovim potezom AZN-a ta mu je ambicija zasad ugašena. Pokušali smo u AZN-u doznati što je bio ključni argument za dizanje rampe i uskraćivanje dozvole hrvatskim tvrtkama da sadašnji paket dionica Sava Re povećaju na 33 posto.

Direktor Sergej Simoniti uzvratio je tek kratkom porukom: "Agencija može potvrditi odluku, ali sadržaj zbog zaštite povjerljivih informacija ne mogu komentirati". Direktor korporativnih komunikacija u Adrisu Predrag Grubić pak kaže kako mu je teško komentirati pisanje slovenskih medija o odbijanju zahtjeva jer još nisu dobili nikakvo rješenje AZN-a."No, ako je točno to što navode mediji, držimo da to nisu valjani razlozi. Jer, posve je neobično, i nama uistinu nepoznata praksa u Europskoj uniji, da se kao razlog odbijanja navodi nepovjerenje u državne obveznice, u našem slučaju hrvatske, kojima je izložena CO. Skrećemo pozornost na to da Adris ima respektabilan financijski potencijal.

Kao postojan i vjerodostojan investitor, pažljivo bira područja investiranja te će svakako ustrajati u namjeri jačanja svoga osiguravateljskog posla", ističe Grubić. Kako bi u sličnoj situaciji postupio hrvatski regulator, Hanfa? Kada odlučuju o izdavanju odobrenja za stjecanje udjela u društvu za osiguranje, objašnjavaju u Hanfi, provjeravaju ispunjava li kupac uvjete iz zakona te primjerenost i financijsko stanje kroz nekoliko kriterija. Neki od njih su tržišni ugled stjecatelja i njegovo financijsko stanje, ima li grupa čijim će članom postati društvo za osiguranje strukturu koja omogućava provođenje djelotvornog nadzora te postoje li opravdani razlozi za sumnju u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Croatia osiguranje u kolovozu je dobilo suglasnost AZN-a po kojoj može biti "neposredni vlasnik udjela u kapitalu koji je jednak ili veći od kvalificiranog udjela i manji od 20 posto". Stoga se teško oteti dojmu da je svoje prste ipak upetljala i politika. Opet, naime, bukti problematika vezana uz Ljubljansku banku, a usto nemjerljivo veći šoping imale su hrvatske tvrtke u Sloveniji nego one iz Dežele u RH. Odluka jedne članice EU da drugoj članici, konkretno njezinim poduzetnicima, bez održivih argumenata uskrati slobodu trgovanja na zajedničkom tržištu kosi se i s pravilima Europske komisije.