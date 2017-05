Samo u Zagrebu građevinarima je u idućih šest godina osiguran posao od 2,5 milijardi kuna

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Grad Zagreb počinje s 2,5 milijardi kuna vrijednim građevinskim radovima, onima na obnovi fasada. Taj će se projekt provoditi u nekoliko faza i nekoliko godina. Sve je počelo javnim pozivom u prosincu prošle godine na koji su se mogli javiti stanari zgrada koje imaju upravitelja. Potkraj ožujka gradska skupština dala je blagoslov. Obnovu pročelja Grad će sufinancirati sa 60 posto odnosno s 80 posto: ulična pročelja s 80 posto, a ostala sa 60. Prijavilo se oko 3800 zgrada, od kojih je mnogo poslalo urednu prijavu. U tijeku je bodovanje zgrada, dvije tisuće već je obrađeno. Prikupljeno je 10.000 fotografija, a u lipnju bi načelno trebale biti obrađene sve prijave, piše Lider.

Iznos od ukupno 2,5 milijardi kuna nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Izrađene su procjene na temelju kojih se došlo do njega. Na 1900 zgrada koje imaju cjelovitu prijavu procijenjena je vrijednost radova.

"Na tom uzorku procijenili smo da će za obnovu jedne zgrade Grad u prosjeku izdvojiti 490.000 kuna. Dakle, procijenili smo da je ukupni iznos s kojim će Grad sufinancirati obnovu dvije milijarde kuna. Taj trošak rasporedit će se u nekoliko godina; na godinu se planira izdvajati od 300 do 400 milijuna kuna", objasnila je Doris Kažimir Fresl, savjetnica gradonačelnika za izgradnju grada, napominjući da su to prve procjene jer se za neke zgrade procjenjuje da će posao vrijediti 100.000 kuna, a za neke i do 12 milijuna.