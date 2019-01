S investicijama u flotu Master Yachtingu 'doplovio' i rast prihoda

Darko Obradović, direktor tvrtke Master Yachting/Dino Stanin/PIXSELL

Sukošanska tvrtka Master Yachting prošle je godine proslavila 20 godina postojanja. Kako kaže direktor Darko Obradović, jedna su od prvih tvrtki u sektoru nautičkog turizma u Hrvatskoj i njihov najveći adut je u tome što su lokacijski blizu dva nacionalna parka i baza im je nadomak Zadra.

Danas imaju 25 stalno zaposlenih, no u sezoni ih bude i do 40. Tvrtka raspolaže s flotom od 80 plovila, većinom su to katamarani marke Lagoon, i to novijeg datuma proizvodnje, a imaju i veliki raspon jedrilica od najmanje s 35 stopa do najnovijeg Oceanisa 51.1 te motorna plovila raznih veličina.

Katamarani su 'in'

Kako tvrdi, klijenti i suradnici su im uglavnom iz zemalja EU, a najtraženiji su katamarani. "Opremljeni su poput luksuznih apartmana koji pritom i plove te je moguće u sedam dana, koliko najčešće traje najam, ploviti rutama koje uključuju posjet najatraktivnijim mjestima i uvalama na Jadranu. No, dolazi i vrijeme trimarana", napominje Obradović. Ljetna sezona je najpopularnija, a nautičari vole i travanj, svibanj te listopad.

50 milijuna kuna Obradovićeva je procjena prihoda za 2018. godinu

"Prilagođavamo se tržištu i potražnji. Danas, kada je svima sve dostupno online, teško je zadovoljiti sve zahtjeve klijenata zbog čega je koncentracija na kvaliteti i komforu. Tvrtka djeluje i u segmentu YachtInvest, odnosno omogućuje kupnju plovila putem vlastitih kanala, a zatim ta plovila stavlja u vlastiti 'charter managemnet'. Time je investicija u startu opravdana jer plovilo prihoduje za vrijeme trajanja leasinga što uvelike pokriva sve pripadajuće rashode. U konačnici, sam investitor bira koliko će vlastito koristiti za sebe, a koliko za komercijalni najam", objašnjava Obradović.

Traži se luksuz

Pohvalio se kako tvrtka raste i u prodaji aranžmana i u prodaji plovila, a poslovni prihodi su im iznosili gotovo 23 milijuna kuna u 2017., a po procjeni Obradovića 2018. će završiti s prihodima od cca 50 milijuna kuna.

"Kontinuirano ulažemo u edukaciju djelatnika i optimizaciju procesa, a istovremeno značajno investiramo u flotu. Zadnja investicija bila nam je kupnja luksuznog katamarana marke Lagoon 620 koji je označio iskorak ka luksuznom charteru. To je budućnost nautičkog turizma jer je sve više klijenata koji zahtijevaju 'all inclusive' pakete. Vjerujemo u vlastito poznavanje materije s obzirom na dugogodišnje iskustvo, značajan broj klijenata koji nam se vraćaju iz godine u godinu te važnost broja i kvalitete plovila. U sektoru YachtCharter tvrtka je prepoznata kao vodeća u regiji", kaže Obradović.

Do takvog su statusa, tvrdi, došli i zahvaljujući personaliziranom pristupu klijentu te ponudama "po mjeri", zahvaljujući širokoj paleti plovila. "Plan je širenje baza, odnosno otvaranje novih u drugim regijama te nastavak investiranja u nove proizvode, točnije nova plovila, pri čemu je nit vodilja luksuzni charter", zaključuje direktor tvrtke Darko Obradović.