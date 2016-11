Rujan probio šprancu; pale zaposlenost i nezaposlenost

To nije najava novih trendova, kažu u HGK

Ovogodišnji rujan na tržištu rada, čini se, ne slijedi ustaljene sezonske obrasce. Premda s glavninom turističke sezonske iza nas, rujan obično vraća negativne trendove, konkretno rast nezaposlenosti i pad zaposlenosti, deveti mjesec ove godine donio je promjenu trenda.

Naime, uz pad zaposlenih, nastavio je padati i broj nezaposlenih, a to se u posljednjih šesnaest godina dogodilo tek dvaput, u 2002. i 2011., istaknula je Hrvatska gospodarska komora. "No, to nije izvanredna stvar koja bi se trebala shvatiti kao najava novih trendova jer razlike broja nezaposlenih u kolovozu u odnosu na one u rujnu u pravilu nisu tako velike", ističu iz HGK. Napominju da je u rujnu nezaposlenih bilo za samo 1500 manje nego u kolovozu, s tim da se najmasovnije vraćanje na burzu očekuje u listopadu.

Za taj pomak zaslužno je manje je ulazaka na evidenciju nezaposlenih zbog produljenja sezone, veći je pritisak ekonomske emigracije, a i više je i zaposlenih bez zasnivanja radnog odnosa na godinu dana. "Ono što pokazuje da nije riječ o pojačanom zapošljavanju jest činjenica da je izlazak s evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi zapošljavanja bio čak i manji nego prošlogodišnjeg rujna", objašnjavaju u Komori. Podaci Državnog zavoda za statistiku potvrđuju da kod zaposlenosti nema izvanrednih pomaka. Taj je segment krenuo s negativnim trendom već u kolovozu, čak i ranije nego inače, da bi u rujnu broj zaposlenih pao za 10.979 zbog čega je stopa nezaposlenosti ostala 13,1%.