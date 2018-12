Hrvatski izazivač će Uber i Taxify "napasti" strujom, a nabavljaju i pet Tesli S

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Ride2, hrvatski izazivač Ubera i Taxifyja, sa stranom konkurencijom planira se natjecati - strujom. Zagrebački igrač, koji je prije dva tjedna predstavio prvi električni taksi u Hrvatskoj, do kraja iduće godine cilja imati više električnih taksija nego što ih sada ima ukupno. Trenutačno u floti ima 18 e-vozila, mahom marke Renault i Hyundai, a u idućoj godini imat će ih 38, među inima, nudit će i taksi vožnje u pet Tesli S.

Marijan Babić, osnivač i direktor tvrtke Ridecar, koja stoji iza Ride2, kaže da su zbog cjenovnog “rata” koji je započeo Taxify i oni odlučili spustiti cijene vožnje za svoja e-vozila na razinu konkurenata. “Želimo omogućiti građanima da korištenjem naše usluge ne učine samo nešto dobro za svoj novčanik, već i za našu planet. Zasad je to moguće u Zagrebu, a do ljeta će biti i u ostatku Hrvatske”, kaže. Dodaje da je Ride2 predan zaštiti okoliša i da do 2025. želi postati prvi hrvatski taksi koji u floti ima isključivo e-vozila. Trenutno, veli, to zbog različitih razloga nije moguće.

Ništa bez infrastrukture

Primjerice, tek se gradi infrastruktura punionica koja bi to omogućila. Nadalje, cijene električnih automobila još su previsoke. Država to rješava kroz subvencije za nabavku vozila. No, Babić ističe da bi bilo dobro i da ih u tom segmentu oslobodi PDV-a.

“Ride2 je dio Ridecara, koji ima flotu od 1400 vozila i koja je samo u ovoj godini imala više od 100.000 putnika, tako da bismo, primjerice bez PDV-a na električna vozila, mogli i do 30 posto flote prebaciti na struju”, kaže Babić.

Pojašnjava da je prelazak na struju dio šire strategije digitalne transformacije njegove tvrtke, koji je samo ubrzao ulazak strane konkurencije i promjena zakona koji regulira taksi i ini prijevoz. Prema njegovoj procjeni, izvjesno da će za sedam godina Ride2 moći ponuditi taksi vožnje za nula kuna, a biti profitabilan. Ridecar je, prema podacima Fine, lani skočio u prihodu s 0,18 na 20,5 mil.kuna te iz gubitka od 40.577 kuna, lani dosegao neto dobit od 336.239 kuna.

“Ima prijevoznika koji su dokazali da je to izvedivo poput Ryanaira, koji sjedala u avionu prodaje ispod cijene, ali je po istim tim sjedalima najprofitabilniji u svojoj industriji. Prosjek je šest dolara profita, a on ima 11 dolara pa mislim da možemo napraviti nešto slično”, kaže Babić.

Navodi da je prilika u hrvatskom turizmu. Pojašnjava da je to industrija u kojoj su hoteli, restorani i drugi čimbenici naučeni na proviziju za dovođenje gostiju. Baš ta provizija je, pojašnjava, ono u čemu vidi priliku za novi biznis model.

Modeli za budućnost

“Tada, primjerice, City Centar i Arena Centar sami biraju žele li kupca time što mu nude besplatan prijevoz ili pak Mano i Okrugljak. Međutim, priča je i šira od toga, jer u Austriji i Švedskoj već vidimo i da se taksi integrira u javni prijevoz ili pak da umirovljenici dobiju vouchere za vožnju taksijem i tome slično. Nije to topla voda već je riječ o dokazanim modelima”, zaključuje Marijan Babić.