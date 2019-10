Upravitelj Jysk trgovina otkrio što Hrvati najviše kupuju te pozadinu odličnih rezultata

FOTO: PD

Upravitelj trgovinama svjedočio je u proteklih 10 godina postojanja Jyska u Hrvatskoj otvorenju svih ovdašnjih poslovnica toga maloprodajnog lanca za pokućstvo.

Ima ih 43, što govori da se Dražen Eldić svojski naradi(o) i da je njegova pozicija retail managera itekako odgovorna dužnost. Za Poslovni dnevnik objašnjava od čega se sastoji njegov posao, govori o rezultatima Jyska, novim trendovima u uređenju doma, kriterijima za uspjeh trgovine, tržištu...

Vi ste u Jysku koliko i on u Hrvatskoj, reklo bi se da rastete zajedno. Kako ste došli u ovu tvrtku?

Jysk je prije desetak godina bio relativno nepoznata kompanija na tržištu i nisam puno znao o njegovoj poslovnoj kulturi. No, već nakon prvog susreta moram priznati da sam bio jako zaintrigiran. Prvenstveno, dojmio me skandinavski način vođenja, jednostavnost procesa i vrijednosti. Ono što mi je isto tako bilo bitno je to da Jysk kao kompanija stavlja kupce i djelatnike na isto, prvo, mjesto. Prepoznao sam to kao priliku biti djelom jedne uspješne priče i sudjelovati u tome od samog početka. Godine su iza nas i moglo bi se reći da rastemo zajedno.

Na poziciji ste retail managera, u prijevodu, zaduženi ste za upravljanje trgovinama. Što obuhvaća vaš posao?

Rekao bih da je moja osnovna zadaća osigurati kompetentnost i motivaciju zaposlenih. To se odnosi na provedbu svih koncepata u trgovinama kako bi osigurali da kupci budu oduševljeni kupovinom i da prebacimo njihova očekivanja. Za mene, ovo je najbolji posao na svijetu jer sam u stalnom kontaktu s našim kupcima i prodavačima, svaki dan je drugačiji, suočavam se s novim izazovima i tražim najbolja rješenja kako unaprijediti naše poslovanje. Moj cilj je kroz treninge, natjecanja, bonuse, nagrade i skandinavski stil vođenja osigurati da su svi zaposleni motivirani i da dočekaju naše kupce s osmijehom.

S obzirom na to da ste, zapravo, otvorili sve Jyskove u Hrvatskoj, a ima ih 43, vaša funkcija ispada važnija od one predsjednika Uprave, direktora?

Svatko ima svoja zaduženja, moja su vezana uz sve što ima veze sa prodajom, ali moj posao bi bio nemoguć bez podrške naše country managerice i ostalih kolega iz HO. Timski rad je ono što nam omogućava da imamo vrhunske rezultate u ovih 10 godina, a siguran sam i u budućnosti.

Voditeljica ljudskih potencijala Jyska za našu regiju, Jadranka Čulo Petrovčić, jednom nam je rekla da ima slučajeva kako su neki retail manageri do te pozicije došli napredujući iz početničkog statusa. O čemu ovisi napredovanje u tvrtki?

Tako je. Mi u Upravi imamo kolegu koji je svoju karijeru započeo kao prodavač. On je najbolji primjer da su ispravan stav, želja za učenjem i napredovanjem te spremnost za napraviti nešto više glavni uvjeti za napredovanje u Jysku. Njegov karijerni put samo je jedan od primjera kako kroz ulaganje u naše djelatnike, stvaramo nove voditelje. Zanimljivo je da je više od 80% menadžerskih pozicija popunjeno upravo iz internih krugova, tako da je, za one koji se žele razvijati i napredovati, Jysk pravo mjesto!

Kad je Jysk dolazio u Hrvatsku prije punog desetljeća, postojalo je tek nekoliko trgovina s namještajem i potrepštinama za kućanstvo, neke više ne postoje. Nakon vas stigla je i Ikea. Kakvim ocjenjujete taj segment hrvatskog tržišta?

Generalno zadnjih par godina cijela kategorija je u porastu. Izlaskom iz recesije tržište je oživjelo, a kupci su spremni uložiti u uređenje svojih interijera i eksterijera. Nikad nije zdravo za kompaniju biti bez konkurencije. Ikea je svojim dolaskom napravila određene promjene na tržištu, ali i u toj godini Jysk je bilježio rast. Naša glavna prednost je blizina kupcima, jer imamo trgovine od Vukovara do Dubrovnika. Nacionalna pokrivenost, kompetentni i educirani prodavači, dobre cijene i asortiman te vrhunska usluga od trgovina do službe za korisnike naša je formula uspjeha. Bitno je biti svjestan svojih potencijala, iskoristiti ih i fokusirati na sutra.

Ima li još prostora za razvoj i rast? Došli ste zapravo na početku gospodarske krize, a sad se gospodarstvo popravlja, iako neki naslućuju novu krizu. Koje su vaše komparativne prednosti?

Prostora za rast i razvoj uvijek ima. Da bi rasli morate konstantno ulagati u nove proizvode i znanja. Mi smo tu sigurni u prednosti, jer imamo jako puno školovanja i treninga za koja smo razvili mobilne aplikacije. Generalno većina naših sistema radi i na mobilnim uređajima, što nam omogućava da budemo brži u odnosu na konkurenciju. No, naša najveća prednost su naši zaposleni, koji svaki dan dočekaju naše kupce s osmijehom. Bez vrhunskih zaposlenika, nema niti rasta, niti uspjeha. Ovim putem i njima želim zahvaliti za svih 10 godina truda i zalaganja.

Jysk slavi obljetnicu djelovanja u našoj zemlji. S kojim rezultatima, kako ste poslovali unazad godinu dana i kakva su predviđanja za ovu? Ima li dodatnih razloga za slavlje?

Od prve godine na tržištu imamo rast prometa, a većinu tih godina taj rast je bio dvoznamenkasti. Zadnja godina je bila rekordna s gotovo 2,5 milijuna kupaca, a promet je rastao za 9,2 posto. Dakle definitivno imamo razloga za slavlje! Osim što znamo ostvariti vrhunske rezultate, mi u Jysku ih znamo i proslaviti tako da smo ove godine proslavili tortama, poklonima i novčanim nagradama za sve naše djelatnike.

Maloprodaja, u fizičkim trgovinama, bori se s onlineom koji je praktičniji, ugodniji, brži… No, u čemu su ipak njene prednosti, pogotovo kad se kupuje, npr. krevet ili madrac? I uz to, kako Jysku ide online prodaja, u odnosu na fizičku, kakvi su omjeri?

Online prodaja je nešto što je sigurno budućnost i to se vidi i kroz naše rezultate. U odnosu na prošlu godinu imamo rast od 29%, a sam udio prometa je nešto iznad 5%. Razlog ovakvog rasta leži u našim velikim ulaganjima u ovaj kanal prodaje. Jedan od ciljeva naše nove trogodišnje strategije je da kupac doživi isto iskustvo, bez obzira na to koji kanal kupovine odabrao. Cilj je učiniti kupcima kupovinu jednostavnom, bez obzira da li on kupovao u trgovini ili iz dnevnog boravka. Mi u Jysku vjerujemo da je ključ uspjeha upravo u balansu između online kupovine koja je u velikom porastu i inspirativnih mjesta za kupovinu gdje kupci uvijek mogu dobiti kvalitetnu uslugu i savjet.

Lokacija, lokacija i lokacija smatra se najvažnijim za uspjeh nekog biznisa. Kao retail manager, što mislite je li mjesto trgovine uistinu bitnije od asortimana?

Lokacija je naravno bitna, ali najbitnija stvar u trgovini je odnos prema kupcima. Naš cilj je jednostavan - želimo prebaciti kupčeva očekivanja i to svaki puta! Kupcima nudimo gotovo 5000 proizvoda, a asortiman neprestano osvježavamo ovisno o potražnji, potrebama i trendovima. Jysk redovito svojim kupcima predstavlja po 3 nova dizajnerska stila za svaku novu sezonu. Upravo na taj način prema trendovima sezone kupci mogu pronaći inspiraciju osim putem društvenih mreža i u našim trgovinama. Ideja je da našim kupcima maksimalno olakšamo kupovinu tako da im nudimo gotova rješenja prema njihovim potrebama te jednako tako i skladna rješenja kroz koja mogu kombinirati već postojeće komade koje imaju u svom domu s novim namještajem, dodacima ili dekoracijama.

Kad se nađete u ulozi kupca, što vam je najvažnije u trgovini poput vaše?

Sve ovisi o očekivanjima. Ja kada idem npr. u fast food, ne očekujem vrhunski gastronomski doživljaj, očekujem prvenstveno brzu uslugu. I ako taj uvjet nije ispunjen, ja neću biti zadovoljan. Ista stvar vrijedi i za Jysk. Kupci dolaze kod nas jer imaju izazov kojeg trebaju riješiti. Ako u tome uspijemo, kupac će biti zadovoljan, a ako napravimo nešto više, onda će biti oduševljen! S obzirom na to koliko energije ulažem u to da prebacimo kupčeva očekivanja, ja sam vrlo zahtjevan kupac i u pravilu rijetko gdje uspiju prebaciti moja očekivanja.

Kakvi su novi trendovi u uređenju doma?

Moram priznati da smo s novim trendovima pripremili zanimljivu jesen. Svaki je različit spoj boja, oblika i materijala, a cijeli je asortiman koherentan kako bi bilo što lakše kombinirati proizvode na različite načine. Novi trendovi su Reflexion, The Next Wave i Memphis. Trend Reflexion donosi dozu duhovnosti. Nadahnut astrologijom te Mjesecom sa svojim promjenjivim fazama, služi kao izvor inspiracije pri čemu prevladavaju zemljane teksture i materijali prirodnog izgleda. The Next Wave u fokus stavlja prirodne oblike te koristi rustikalne teksture u kombinaciji s industrijskim detaljima. Kada je riječ o bojama, pažnja je na oceanu koji nudi paletu plavih i zelenih tonova. Trend koji zasigurno neće proći nezamijećeno zbog svog šarenog dizajna je Memphis. Dominiraju kontrastni tonovi sa strogim i ravnim linijama minimalizma te detaljima iz art decoa, avangarde iz 1930-ih i njemačkog stila Bauhausa. Površine i materijali su glatki i čisti, a naglasak je na jednostavnosti klasične geometrije.

Lako se naći u skandi minimalizmu

Što hrvatski potrošači najčešće kupuju u Jysku?

Namještaj, vrtni namještaj i madraci su glavni razlog zašto kupci dolaze kod nas, ali isto tako jastuci, popluni ili dekoracije za uređenje doma čine veliki udio u prometu. Kupci vole naš namještaj zbog skandinavskog minimalizma koji je jednostavan, a opet tako poseban i Hrvati se lako pronalaze u njemu. Podatak da smo najveći prodavači madraca u Europi dovoljna je potvrda da nudimo proizvode vrhunske kvalitete. Proizvodi za uređenje doma su posebna priča, taj asortiman najčešće mijenjamo i pratimo svjetske trendove.