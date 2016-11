Foto: Thinkstock

Dan nakon predstavljanja porezne reforme, ministar financija Zdravko Marić u radijskoj emisiji "U mreži Prvoga" govorio je o povećanju trošarina.

Marić je najavio poskupljenje cigareta od idućeg mjeseca, no ne očekuje da će ono biti veće od kune.

Od iduće godine mijenjat će se trošarine na automobile.

"Doći će do blagog povećanja za automobile koji imaju povećanu emisiju CO2, odnosno korekcije cijene i na niže ili bez promjene za one koji to nemaju", rekao je za Hrvatski radio.