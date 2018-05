Piloti Croatia Airlinesa početkom sezone idu u štrajk?

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Piloti, stjuardese i aviomehaničari Croatia Airlinesa mogli bi početkom turističke sezone stupiti u štrajk.

Sindikati kreću u postupak mirenja s upravom u vezi s kolektivnim ugovorom koji je istekao još prije 17 mjeseci, a kako se očekuje da to mirenje neće uspjeti, ostvarit će se uvjeti za pokretanje štrajka, doznaje Večernji list u Hrvatskom sindikatu prometnih pilota (HSSP).

Štrajk bi organizirao, pišu, sindikat ORCA – Organizacija radnika Croatia Airlinesa, a koji je još lani u kolovozu bio najavio štrajk, od kojeg je pak odustao nakon sastanka s resornim ministrom Olegom Butkovićem. Osim zbog kolektivnog ugovora, sindikati su u CA nezadovoljni vođenjem kompanije kao i Vladinim odugovlačenjem s izborom nove uprave. HSSP je jučer tako objavio novo pismo, nakon pisama u siječnju i travnju ove godine. Navode da je stanje u kompaniji sve lošije. Povod novom pismu pilota tvrdnje su uprave CA da je HSPP objavio niz netočnih i neprovjerenih informacija o kompaniji.

Piloti su, naime, upozoravali da iz CA odlaze radnici, da u tehnici nema dovoljno ljudi, zbog čega je kompanija prisiljena otkazivati letove i unajmljivati avione drugih avioprijevoznika. Piloti u novom pismu navode da je održavanje aviona CA trebalo biti dovršeno kao i svake godine do kraja ožujka, no da neće biti gotovi ni 45 dana poslije tog roka. Avioni kasne, tvrde, zbog lošeg planiranja i velikog nedostatka licenciranih mehaničara. U pismu su iznijeli i podatke da je od 23. ožujka do 3. travnja CA unajmila 13 aviona triju istočnoeuropskih kompanija.

Naveli su i da je od 12. do 18. travnja CA otkazala 18 letova te da će od 8. do 17. svibnja otkazati čak 21 let. Piloti pišu da je tehniku od 2013. napustilo 68 aviomehaničara koji su otišli raditi u inozemstvo, a da je u odnosu na 2012. sad 44 pilota manje zaposleno na neodređeno vrijeme. U upravi CA, koju vodi privremeni direktor Jasmin Bajić, pak tvrde da su javni istupi HSSP-a i dalje vezani uz izbor nove uprave kompanije.

U upravi navode da je u sklopu standardnog programa održavanja zrakoplova, uz komunikaciju s proizvođačem zrakoplova, utvrđena potreba za dodatnim radovima te da je to isključivi razlog zbog kojeg je došlo do produljenja rokova održavanja. Navode i da su od siječnja do travnja za CA letove obavljali zrakoplovi sedam različitih prijevoznika s ukupno devet aviona koji su obavili za CA 89 letova. CA, tvrde, ima dovoljan broj pilotskih posada i mehaničara, a u kompaniji se ne bilježi masovni odlazak radnika. Tvrde da lani u prosincu sindikati nisu prihvatili ponudu uprave za razgovore te da su trenutačno kolektivni pregovori u fazi mirovanja. Poručuju da se u tvrtki i dalje primjenjuju odredbe staroga KU, a i da je želja poslodavca da pregovori što prije počnu i brzo se okončaju.