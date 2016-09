Panika, Bruxelles traži redukciju proizvodnje mlijeka

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

Ukidanjem proizvodnih kvota za mlijeko 31. ožujka 2015. Europska komisija otvorila je Pandorinu kutiju pa sada zbog povećane proizvodnje te gomilanja zaliha, uzrokovanih i ruskim embargom, nastalu štetu pokušava riješiti usvajanjem Uredbe o redukciji proizvodnje mlijeka.

10eura interventne potpore po mliječnom grlu dobila je Hrvatska iz zajedničke europske blagajne.

“Europa je zatrpana zalihama, što je uzrokovalo urušavanje cijena te su i donedavno rentabilna gospodarstva prisiljena zatvarati farme. Uredba EK na snagu stupa 11. rujna pa proizvođačima mlijeka ostaje kratak rok za pripremu. U tom procesu značajnu ulogu mogu imati proizvođačke organizacije ako to država članica propiše. U Hrvatskoj postoje dvije, no njih nitko nije ni obavijestio ni konzultirao o budućim mjerama i obvezama”, upozorava Miroslav Kovač, tajnik udruge OPG-ova Život i proziva Ministarstvo poljoprivrede, koje šuti o toj problematici iako bi posljedice mogle biti pogubne s obzirom na to da je proizvodnja mlijeka u RH već dramatično pala, s oko 500 tisuća tona vratili smo se na količine iz 2003. Europarlamentarka Marijana Petir podsjeća na to da je EK izdvojila 500 milijuna eura pomoći, od kojih je 150 milijuna namijenjeno upravo za smanjivanje proizvodnje mlijeka. I ona upozorava na to da RH nema prostor za smanjenje proizvodnje jer “proizvodimo tek polovicu vlastitih potreba, a trend propadanja proizvođača rapidno raste, mjesečno njih 200 zatvori farmu”.

“EK je za Hrvatsku odredila 10 eura po grlu, što nije dostatno i to je svakom jasno“, upozorava Petir izražavajući nezadovoljstvo što je RH dodijeljeno samo 1,52 milijuna eura pomoći, a nije jasno “kojim se kriterijima Komisija vodila te zašto hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede na to nije pravodobno reagiralo”.

Smatra da je u RH nužno uvesti interventnu otkupnu cijenu od 30 eurocenti po kilogramu mlijeka, rokovi plaćanja ne smiju biti dulji od 30 dana, maloprodajna cijena mlijeka ne smije biti niža od 70 eurocenti po litri (5 kuna) jer je proizvodna cijena mlijeka gotovo 50 eurocenti, pa proizvođači gube umjesto da ostvare zaradu. Nužno je, ističe, žurno riješiti i pitanje nepoštene trgovačke prakse jer “u suprotnom ćemo i dalje izdvajati financijska sredstva, proizvođači će zatvarati farme, a uvoz mlijeka bit će sve veći”.