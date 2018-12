Najluksuzniji turistički projekt u Hrvatskoj: Oživljava se Amanresorts u Cavtatu

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Grčki investitor Petros Stathis ovih dana ponovno se aktivirao na realizaciji projekta Amanresorts Cavtat, najluksuznijeg turističkog projekta u Hrvatskoj koji bi čak mogao dospjeti na listu strateških projekata RH, što bi bilo korisno kako bi se što prije riješila pitanja prostornog planiranja i pomorskog dobra. Zbog toga se investitor angažirao na svim poljima, od državne administracije do lokalne uprave, neslužbeno doznaje Poslovni dnevnik. Reaktivacija projekta uslijedila je nakon više od tri godine kako je Amanresorts Cavtat trebao biti otvoren, no zapeo je na nekoliko razina, od upravljačke do administrativne, iako Stathis nikada od njega nije odustao.

“Uvjeren sam da će projekt Amanresorts Cavtat biti uspješno dovršen i zajedno s drugim Aman projektima u blizini, Amanresorts Venecija i Sveti Stefan, postati zvijezda turističkog sektora jugoistočne Europe” kazao je Petros Stathis u proljeće 2015. kad se priopćenjem oglasio da pojasni zašto je iznenada zatvoreno gradilište. Pojasnio je tada da su postojali problemi u kompaniji Bonvena Hoteli koja se trebala brinuti o projektu, a koju je u međuvremenu Stathis preuzeo, te da je cijeli lanac luksuznih hotela Amanresorts prošao kroz proces promjene vlasništva. Za realizaciju Stahisu navodno treba prilagodba prostorno-planske dokumentacija, a treba postići i dogovor o korištenju pomorskog dobra ispod resorta, s obzirom na to da investitor za svoj projekt težak oko 30 milijuna eura traži zatvaranje plaže. Iz općine Konavle do jučer nam nisu odgovorili na upit što su spremni ponuditi investitoru kako bi se Amanresorts Cavtat realizirao, a niti investitor, koji se u međuvremenu bavio investicijama u Crnoj Gori, se zasad nije oglasio u javnosti. Doznajemo međutim da obilazi nadležne u manjeri da se projekt konačno nastavi te dovrši.