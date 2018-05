Ova turistička regija dobila je specijalno izdanje crvenog vodiča Michelina

Crveni vodič Michelina. Press Foto

Radi se o publikaciji kakve inače Michelin objavljuje za značajne gourmet destinacije poput Pariza, Barcelone, regije Trentino Alto Adige, koje su uvrštene i u nacionalna izdanja, ali zbog njihovih specifičnosti, važnosti teritorija i gourmet ponude, posebno su predstavljene i u takvim izdanjima.

Obzirom da je prema kriterijima Michelina Istra definirana kao mala destinacija s ograničenim brojem preporučenih adresa (cijela Hrvatska ima ukupno tri restorana s Michelinovom zvjezdicom te 55 restorana s preporukom) u novom istarskom izdanju, regiji je ponovo potvrđena jedna zvjezdica, kao i dosadašnje preporuke, s time da su popisu preporuka dodana još dva nova objekta

.Ovogodišnja važna novina je to što je u vodiču, osim turističkog djela Zelenog Michelina, predstavljeno i 16 najboljih istarskih vinarija te jednaki broj uljara. Ovo je izdanje za Istru vrlo bitno, a njegovi učinci posebno su važni za narednu perspektivu Istre. Naime, već sada radimo na izdanju za 2019. godinu. Prema prvim i inicijalnim pregovorima otvorit će nam se mogućnost za uključivanje većeg broja preporučenih adresa ili pak onih sa zvjezdicama, no to ovisi o našim ugostiteljima i njihovim performansama te, jasno, kako će biti ocijenjeni od strane inspektora", pojasnio je Denis Ivošević , direktor Turističke zajednice Istarske županije.

Ivošević dodaje kako je ovo prilika da se ugostitelji pokažu i dokažu da Istra može i mora puno bolje. "Dovoljno je prisjetiti se da Istra već gotovo deset godina pokušava na veća ili manja vrata doći do pozicije da se uopće razmišlja o nama, da dođete u priliku pokazati se. Danas, imamo tu poziciju, nadam se da ćemo biti mudri i znati iskoristiti ovu veliku šansu koja nam se nudi, jer popravni ispit ne postoji", kaže Ivošević.

Vodič Michelin - Istra Croatia dostupan je na englesko-njemačkom jeziku, a tiskan je u 15 tisuća primjeraka koji se dijele besplatno te će se, osim u uvrštenim restoranima, nalaziti na najfrekventnijim ključnim mjestima u Istri.

Pod naslovom „Nezaboravni okusi, mirisi i uspomene“ Michelin Istru opisuje kao jedinstvenu zemlju na Mediteranu te, za poluotok srcolikog oblika, uronjenog u kristalnom plavetnilu Jadranskoga mora, ističe da je skriveni prirodni vrt koji polako otkriva svoje tajne ljepote. Poseban naglasak daje istarskom tartufu, ekstradjevičanskom maslinovom ulju i vinu, a potom su mjesta raspoređena abecednim redom i u skladu s time predstavljeni restorani na način da svaki ima predviđeni prostor s opisom i najvažnijim informacijama.

Uz Monte koji je zadržai zvjezdicu, u vodiču su Alla Beccaccia iz Valbandona, Batelina iz Banjola, Badi iz Umaga, Damir&Ornella, konoba Čok i Marina iz Novigrada, Meneghetti, San Rocco iz Brtonigle.